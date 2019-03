Cuchillos dentro y fuera

Es la campaña electoral época de cuchilladas? Estaría bien que todos quedásemos en suspenso ante esa cuestión, por lo menos, hasta el próximo 12 de abril, que es cuando comienza la misma. Sin embargo, la respuesta, en afirmativo o no, ya la tenemos algo trabajada. Desde la precampaña y más allá, desde antes. Puede que la alcancemos al pensar tan solo en la política, sin necesidad de temporada alta, la constatamos con los modos, con las mesas de debates, con sus discursos y sus réplicas. Al darle vueltas a los titulares en general. Los tonos, los comportamientos, las actitudes con los adversarios -del otro o del propio partido- en ocasiones nos dejan entrever esa guerra, los navajazos y los cuchillos. Y esta guerra sucia, la analizamos desde la distancia, como si fuese la parte putrefacta de un ámbito que no es el nuestro.

La desolación llega cuando en nuestros días, comprobamos o sufrimos los cuchillos en carne propia. Da igual que sea por votos, a los ojos del votante, del cliente, del paciente, del lector o el usuario; hay que demoler al contrario. El contrario, es un término confuso, también pudiera ser sencillamente, el compañero, la competencia -sana-. Y en esas, también se dan puñaladas al colega, cuchilladas vía comentarios ruines, desafortunados, hirientes, malintencionados. Malas artes. Cuando nos las encontramos en nuestro camino y no nos queda otra que aceptar que esos navajazos no se acotan a otros campos de batalla, a esos que criticamos con perspectiva, resultan devastadores. Sea donde fuere, en el ámbito que sea, pretender brillar, pisando y despreciando al de al lado, debiera ser reconocido universalmente como la cuota del mezquino y la acreditación del mediocre.

Puede que la política, ciertamente, sea un ámbito peculiar, excepcional, no sé si la máxima de "los clientes pasan, los compañeros se quedan" es extrapolable a políticos y votantes, pero en cualquier caso, en un mundo más afable, más amable, debería también podérsele aplicar. Dejen ellos y nosotros los cuchillos, desvivámonos por ser los mejores, por nosotros, por los nuestros y por quien se beneficia de nuestros éxitos. Dejemos de ocuparnos tanto del contrario.

No soy de refranes, me ponen nerviosa. Mi mejor amiga no para de usarlos y yo la miro con ira cada vez que me los pone por delante, como si eso me fuese a sosegar. Que el tiempo pone a cada uno en su sitio, que arrieritos somos, que tiempo al tiempo. Que no, que lo grito y lo escribo. En ningún ámbito. Porque no. Porque no todo vale.