Puñados de cucarachas van recorriendo las calles, invadiendo nuestra casa y contaminando el aire". Según el portal de propaganda de la Junta de Andalucía el consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, ha informado que de los 14.500 test realizados a profesionales de los centros y escuelas infantiles para detectar el covid-19, el 99,9% de las pruebas han resultado negativas. "Comandos de pobredumbre torturando impunemente, apestan a odio y miseria, dejan un rastro de muerte". En una entrevista a Cataluña Radio, la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha asegurado que no habrá espacio alternativo más seguro que la escuela, para momentos después afirmar en Radio Nacional que en esta situación nadie puede estar tranquilo, ni dentro ni fuera: la entrada al colegio nos preocupa, pero también la entrada a empresas o comercio. "Cucarachas repugnantes con olor a gasolina, Dráculas de medianoche chupando cultura y vida".

En una entrevista en La Sexta, el presidente de Castilla la Mancha, García-Page, se ha mostrado razonablemente optimista ante el inicio de curso escolar ahora que la batalla con el virus está medio ganada, a lo que ha sumado la responsabilidad de los padres de llevar a sus hijos sanos al colegio. "Sepultureros del tiempo, licencia para matar, los que alimentan el odio con odio se encontrarán". En una entrevista en la Cope, el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, un tal Ossorio, afirma que durante el confinamiento, a los profesores, les gustó comer y tener luz en su casa y había gente trabajando para que ellos disfrutaran en su casa y pudieran comer. "Hay que exterminar la plaga a golpes de libertad, cucarachas asesinas la vida os aplastará".

La letra es de Fernanda De Andrés Alloza, Rosendo Mercado Ruiz, Ramiro Penas Roca y Jose Antonio Urbano Gornals, la música es de Leño, el entrecomillado es mío. Esto nos cantaba la trova carabanchelera en 1980 al margen de la movida madrileña en Más madera, posiblemente el mejor disco de la historia del rock español y eso que el infame Teddy Bautista hizo lo que le salió de los cojones -Ramiro Penas dixit- con la producción, los sintetizadores y las horas de estudio.

Líricamente es cumbre y sigue plenamente vigente; las predicciones del también carabanchelero Antonio García-Trevijano -se quedó en el mako de Carabanchel mientras Marcelino Camacho, Nazario Aguado y Javier Alvarez Dorronsoro eran liberados- se cumplen con precisión matemática: votamos pero no elegimos, luego no hay representatividad real; los poderes no están separados en origen, luego lo que hay es una división funcional; y sin representatividad ni separación de poderes no es posible la democracia, sino esta suerte de partitocracia oligofrénica que tenemos. "Las noticias van a peor pero estamos tranquilos frente al televisor. Nuestras ideas bajo control [...] ya no puedo soportar tanta tristeza sin solución". Cucarachas.