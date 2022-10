Cs le enseña la puerta a Juan Marín

La dirección de Cs le ha enseñado la puerta de salida a Juan Marín para que entienda que no puede ocupar un cargo en la Administración de la Junta nombrado por el PP y a la vez militar en Ciudadanos. El ex líder naranja parecía despistado con su nueva tarea al frente del CES, pero finalmente ha tramitado su baja, aunque no quiso entender nada cuando le instaron a irse. Incluso ha echado de menos el respaldo de Inés Arrimadas. Seguro que si le hubiese ahorrado el trago de tener que invitarle a salir, ella habría sido la primera en destacar su gran talla.