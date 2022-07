Crítica a "La Escuela de Verano"

Según publicación de distintos medios informativos, "Vuelven las escuelas de verano en Córdoba". Y, a tenor de fuentes de las que dispone el autor de esta "opinión", el programa -que los responsables municipales de Asuntos Sociales de Córdoba designan con el ilustrativo apelativo "A tu salud"- va a resultar de aplicación -o se está aplicando ya- del 1 al 29 de julio de 10:00 a 13:00 horas.

Mediante la aplicación del dicho… "programa", los Servicios Sociales Municipales pretenden lograr -en general- una finalidad concreta: Servir de apoyo a las familias de los destinatarios (los pupilos) del "programa" de referencia. Obviamente, el… "servicio de apoyo" al que aludimos nos parece una medida digna de toda loa por indispensable:

Las vacaciones de los escolares no siempre coinciden con las de sus progenitores. Lo que implica que -con más frecuencia de la deseada- los responsables de familia se encuentren en situaciones que les impidan continuar, con normalidad, sus ocupaciones laborales (en el supuesto) de no contar con el… "servicio de apoyo familiar" que pretenden los Servicios Sociales Municipales. Mas…, como quiera que "nunca llueve a gusto de todos", entendemos que el popular refrán también resulta de aplicación a otras… "medidas", que no excluyen las de carácter… "Social" como la que motiva esta publicación.

En consecuencia, "La Escuela de Verano…" con la que encabezamos esta "opinión" tampoco está exenta de crítica, que tratamos de resumir como sigue: En todo caso, una "escuela" es, por definición, un centro (público o privado) de enseñanza. Contiene un período lectivo: Desde el 9 de septiembre de 2021 al 25 de junio de 2022. Fuera del indicado "período", la… "Escuela" debe permanecer inactiva. Cerrada. Ello, por dos razones: Los alumnos están de vacaciones por imperio de la ley. A mayor abundamiento de argumentos, la "Escuela" tiene una clara y determinada función: La enseñanza obligatoria, ajena -por completo- a los Servicios Sociales del programa "A tu salud".

Por otra parte, mucho se está aludiendo, en esta cuestión, a la tan cacareada expresión "La Escuela de Verano Municipal" (sic). Desconocemos… la paternidad (léase autoría) del dicho estropicio. Pero…, a juicio de Las Tendillas, el endonar al "Verano" el atributo de "Municipal" o "local" no puede prosperar sin incurrir en monumental "gazapo".