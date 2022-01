Por razones sobradamente conocidas de todo quisque, los lectores de periódicos que por este mundo pululamos hemos perdido la ocasión de disfrutar de la lectura de prensa escrita habitual de los dos últimos sábados. Mas, la falta de los dichos medios no supone carencia de noticias. Porque -como las meigas gallegas- dizque… "haberlas haylas". Eso sí: De muy diferenciada atención mediática según nos proponemos razonar mediante análisis comparado de dos supuestos:

Uno de ellos ocurrió en Mallorca. Como consecuencia de un Macrobrote del coronavirus -detectado en la Isla- un grupo de estudiantes de Córdoba fue confinado -con todas las de la ley- en un lujoso hotel de la dicha ciudad. A ella se habían desplazado -por lo visto- en… "viaje de estudios". El referido "viaje" fue organizado por los dichos estudiantes con una finalidad concreta: El pasarlo bomba (ellos).

Como es de dominio público, el dicho "viaje" ha hecho correr ríos de tinta.

Pero, no todo quisque observa el comportamiento de los dichos "estudiantes": Afortunadamente no falta gente (personas, instituciones de diversa índole…) dispuesta a observar comportamientos en beneficio de otros. Y no para propio divertimento. Sírvanos de ejemplo la barriada de Santa María de Trassierra, de Córdoba: Entre otros institutos dignos de mención, fueron objeto de atención del autor de Las Tendillas los siguientes:

El… "Coro de Trassierra": Integrantes del mismo, como la profesora Loli Martorell, del Conservatorio; Cándido Serrano, tenor sobradamente conocido; Félix Cañal, Antonio Ortega, Pilar Cabello de Alba, Toñi Camacho, Quino Pérez… Todos ellos, repletos de obligaciones familiares y profesionales, lo dejaron todo. Y no para… divertimento propio precisamente, sino para prestar apoyo a otros. Como un vulnerable grupo de abuelos ubicados en la "Finca San José", en la que las "Hermanitas de los Ancianos Desamparados" los atienden con cuidados de un cariño que solo ellas saben dispensar.

Los dichos abuelos contaron con la atención, apego y los regalos propios de los Reyes de la dicha barriada representada, como en anteriores ocasiones, por la alcaldesa, María José Fernández Serrano que, personalmente, tuvo a bien saludar a cada uno de los dichos abuelitos y hacerles entrega de una muestra de afecto y recuerdo.

Obviamente, estas… movidas en favor de los demás -y no para propia diversión- no siempre resultan constitutivas de noticia. Aunque debieran serlo.