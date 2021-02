Córdoba se queda sin feria otra vez

A casi nadie le ha pillado por sorpresa la decisión del Ayuntamiento de Córdoba de suspender la Feria de Nuestra Señora de la Salud 2021 debido a la situación de pandemia, lo que quiere decir que por segundo año consecutivo no habrá fiesta en el recinto de El Arenal. No obstante, lo que todavía no está claro es cómo quedan el resto de actividades del Mayo Cordobés, ya que hay quien dice que es muy posible la celebración del Festival de Patios, aunque está por definir el formato. En cualquier caso, lo mejor sería que hubiera una explicación cuanto antes y que, por supuesto, no se cometieran los mismos errores que hace unos meses. La prudencia es buena consejera, a veces.