Control ¿de qué botellón?

Andan nerviosas la instituciones -y no es para menos- por los rebrotes de coronavirus que se están produciendo. La orden ha sido la de instar a las distintas policías para que controlen los aforos en los locales de ocio de la ciudad y, además, vigilar que no se produzcan concentraciones por botellón en algunas zonas. La medida es más que lógica y sensata, si no fuera porque el botellón está prohibido desde hace tiempo en muchos municipios. Si hay que estar pendientes de que, sobre todo los jóvenes, no beban en la calle, quiere decir que hasta ahora se hacía, pero que se miraba para otro lado.