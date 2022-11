Decía Juan de Mairena que las ideas profesadas como creencias son también gallos de pelea con espolones afilados; y que no es extraño que alguna vez se vuelvan contra nosotros con los espolones más afilados todavía. En suma, -afirmaba el alter ego de Don Antonio- debemos ser indulgentes con el pensar más o menos gallináceo de nuestro vecino.

Tiene esto que ver con la clave de bóveda de nuestra cultura, que día a día vemos desmoronarse: el desarrollo del libre pensamiento sólo se produce en la intimidad de la cabeza de cada uno, o mediante el diálogo sincero, en el que es condición sine qua non reconocer a los individuos con los que se dialoga como iguales, aunque se piense que no lo son. Ningún hombre es más que otro, ni menos, y esa dignidad no es otorgada, es intrínseca a cada ser humano y no puede ser arrebatada por otros, quizás podría ser arrojada al arroyo por uno mismo, pero tengo mis dudas.

Duda metódica, reconocimiento del otro, y libertad de pensamiento, son conceptos cuya práctica ha sido prácticamente arrasada del espacio público por la realpolitik en ciclos que hace cuarenta años alzaban la vista un poco más allá de la legislatura, y que ahora no miran más allá del próximo minuto, en un pugnar de bloques donde se hace casi imposible identificar un solo diputado que suba a la tribuna a expresar libremente lo que sea que haya pensado libremente en beneficio de sus representados. Ni siquiera se trata de ideas expresadas como creencias, se trata de consignas en las que no se cree -qué difícil es encontrar un cura que crea en Dios- y que son útiles en ese preciso instante para arrearle al otro bloque, o para defender la propia posición, y que son perfectamente intercambiables según convenga a unos y a otros.

Todo esto cala hasta el punto de ruptura del Contrato Social: de la desvergüenza de los representantes a la política de bloques, de la política de bloques al manoseo de cualquier crimen, de ahí al insulto a la profesora, la paliza al médico, la caza del pijo, o del gitano, o de cualquiera que pasaba y por cualquier sinrazón, incluso por diversión o, peor, por aburrimiento. El que pida mano dura es un fascista, pero no podemos olvidar que el principal fundamento del Contrato Social es ceder al Estado el monopolio de la violencia y hay demasiados jugadores haciéndole la competencia en ese mercado. Ojito, que la dialéctica de los puños y las pistolas se atisba de nuevo en el horizonte. Lamentable.