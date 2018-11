'Confucion'

Que a uno le ofrezcan un espacio como este para escribir todas las semanas tiene una serie de consecuencias más o menos agradables, según se mire. Unas caen del lado del que escribe y tienen que ver con si quiere o es capaz de explicarse claramente, o no; y otras del que lee y tienen que ver con si quiere o es capaz de entender lo que lee o no. Cuando se pone algo de esfuerzo por ambas partes -entiéndase: el que escribe se esfuerza en no explicarse claramente y el que lee se esfuerza en dilucidar qué demonios quiere decir el orate que junta las letras- obra el milagro, se viene abajo el púlpito, y el sermón, en el sentido más ramplón de la palabra, deviene en homilía, que como todos ustedes no saben, viene del griego homos (igual) y iles (gente).

El premio, delicioso, al esfuerzo compartido es que hay peña que te entra a discutir sobre lo escrito, por wasap, o en la barra de algún bar; te lanzan un guante o recogen alguno que has tirado; te cuestionan, activan la duda o te dan una lección de esas que deben de labrarse en piedra. Alimento para esta columna, en cualquier caso. Les cuento esto al hilo de un par de diálogos sobre el cuento chino de la semana pasada. Una lección y una reacción. La lección me la dio Jesús Luque al cuadrado, un joven comercial y paisano que lleva ya tres lustros vendiendo con mucho éxito ventanas por la Baja Andalucía, en relación a la frase más importante de lo escrito: "El comercio es prepolítica y es imparable". Coincidimos en que es imparable el comercio y discutimos sobre el concepto de prepolítica; yo argumentaba que las relaciones comerciales, anteriores al Estado tanto en su origen como en su naturaleza, subyacen a éste.

Jesús -para, para, para. Me dijo- antes de la política lo admito, pero por debajo del Estado nada de nada, la confianza recíproca que tengo con mis clientes está por encima del Estado, a veces incluso por encima de otras confianzas, por feo que quede decirlo. Ahí queda eso. La reacción vino de un admirado y senecto primo mío -te debo una, en profundidad-, liberal de corte gaditano, que aun apreciando el artículo incidía en cuestiones en las que no quiero entrar, por ahora. Decíamos que estando el comercio en el origen de ambas estructuras, China tiene un plan y mantiene los valores de Confucio: ren, yi, li, zhi y xin y la UE aparece desnortada: desde hace demasiado tiempo no duda, no tolera. ¿Liberqué, igualiquién, fraternicuándo? Si no el Brexit ¿de qué? No se confundan.