Concesiones

De momento, el presidente del Gobierno dejará de conocer mundo y de darse a conocer en los foros internacionales. Estos conocimientos son muy importantes como demuestran los ex presidentes Aznar y Zapatero, a los que se les invita con frecuencia a conferencias y mesa redondas y la interrupción se debe al ultimátum que ha recibido de los líderes independentistas catalanes para retirar sus anunciadas enmiendas a la totalidad de los presupuestos. Al menos eso es lo que yo supongo, porque tendrá que reunirse con su gobierno y asesores para lograr que sus presupuestos, que según la opinión interesada de su ministra de Hacienda van a permitir la mejora de nuestras vidas (opinión que no es compartida por los técnicos, en cuanto que tienen exceso de gastos y elucubración de ingresos), no sean rechazados.

Como todo en política es negociable y las enmiendas a la totalidad se pueden retirar hasta el último momento, han plantado al presidente Sánchez sus condiciones para esa retirada. Voy a dejar de usar el lenguaje político al uso y llamar al pan, pan y al vino, vino. Quieren, antes que nada, empezar una negociación sobre su derecho a la autodeterminación; lograr la mejora en la situación de los políticos presos, e incluso, que el Gobierno inste a la Fiscalía para que retire las acusaciones. El remate de estas exigencias es que se nombre de común acuerdo un personaje internacional que haga de notario o relator para dar fe de lo que se acuerde. Dice la vicepresidenta del gobierno que esta última exigencia es aceptable, aunque al día siguiente, niega lo que todos oímos, probablemente por la reacción adversa de sus compañeros de partido y Borrell que quiere actuar de poli bueno, llama a sus compañeros de gabinete a "suspender el diálogo, si depende de condiciones imposibles". No le parece que hablar de autodeterminación en Cataluña sea un imposible, sin derogarse la Constitución española, o al menos, los artículos que hablan de la unidad indisoluble de España. Además tienen que preguntar a los separatistas en qué fundamentan ese pretendido derecho a la autodeterminación, que únicamente se reconoce en la UE para situaciones coloniales.

Les aconsejo la lectura de las 21 propuestas del presidente Torra al Gobierno. Entre ellas, hacer "efectivo el derecho de autodeterminación", remediar "los abusos contra el pueblo catalán" y la "desfranquización" de España. Como dice El País, de todo esto tiene la culpa "la inacción y la judicialización del Gobierno de Rajoy". Lo único que queda claro es que Sánchez no se cree las encuestas del CIS, porque, aunque le dan como ganador, prefiere el pájaro en mano.