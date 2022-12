La cuñá de mi comae, la de su chico, es más moderna que un AVE y lleva ya tiempo integrando cocina vanguardista en las costumbres corrientes de guiso y puchero. Yo me reconozco probador de casi todo, con ánimo de descubridor y alma sin ingenio que, en consecuencia, vive como ingenuo cualquier novedad que se presente. Por eso lo cuento.

Todos hemos notado que este año las juntas de familia y amigos han sido más. Empezaron el pasado, con la prudencia metida todavía en mascarillas, pero un montón de navidades del 21 se fueron al traste por los coletazos casi postreros del bicho cabrón. Este, sin perder la memoria ni la cautela, hemos abandonado algo más el susto y, con respeto, pero con ganas, muchos más nos hemos apuntado a la agradable función de encontrarse y pasarlo bien. En esas, el comer festivo era tradición que recuperamos. Vale, pues ahí me he quedado atrás dos pasos o tres.

Yo me lo dejé esto en presumir que la comida de fiesta tira primero de gambeo como aperitivo, porque, como dicen los Medina, donde hay cáscara, hay alegría. Tras limitar uno (por decoro y por el ácido úrico) el chupeteo sibilante de las cabezas de los crustáceos decápodos, se pasaba a la nebulosa de la comida no-comida -como acierta siempre a definir mi compae (el marío de mi comae, que es mi hermano)-, esto es, cosas verdes en cualquier combinación de ensalada o derivados, las sopas y los caldos, en todas sus posibles presentaciones, y esa condición intermedia entre la comida y la no comida, donde no se sabe muy bien qué, y puede presentar, lo admitimos, división de opiniones, los peces (de mar, claro; los de río, no son ni opción). Todo un calentamiento para llegar a las cosas que se comen porque antes andaban y tenían pelo. O sea, tu cordero, tu cochino o tu pavo, por poner. Atentos.

¿Qué me cuentan si les digo que ya sé que es una gyoza? ¿Y qué si confieso que me gustó el saborcillo del yakitori con mayonesa de yuzu? La gyoza es una empanadilla, pero de una finura tan fina que lo de dentro está, más que envuelto, mojado. El yakitori es pollo en trocitos. El yuzu es un cítrico potente. La mayonesa que sale, pues, eso, sabe a yuzu. Está rico.

Mi comae, la del principio, me dijo que lo del yakitori, vale, a ella también la había dejado muerta, pero las gyozas las compra en el Lídel de al lao de su casa, que, como es nuevo, lo estrena cada semana, que no es su cuñá la única moderna y que mi compae así tiene alternativa a la olla de espaguetis. Al final, compae, me dijo a mí, es que eres más antiguo que un balcón de madera. Y yo asentí. Gyoza y yakitori, a la espera de más vino.

Moderno o antiguo, lo que importa es compadrear. Llenar los platos de lo que sea en el 2023, pero que sean excusa para ponernos en bandeja. Y darnos vino y tiempo. Probemos. Y el año que viene ya nos volvemos a meter en faena.