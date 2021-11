Lo que les decía la semana pasada de Córdoba como pueblo grande en el que vivir en buena vecindad se confirma semana tras semana, calle a calle, paseo a paseo: es una maravilla ir andando a la oficina, siempre te encuentras a alguien, un saludo, cinco minutos de conversación. En ese territorio y sus ambientes, que no es la ciudad sino su yema, los polos opuestos se atraen y pueden verse sentados a la mesa a Franco con Stalin, junto al cura y el notario dando fe por duplicado en una estampa digna de Don Camilo, simpática de un lado, e indicadora, por otro, de cómo la pertenencia a las castas es unidad de destino en lo universal. Así ha sido y así se va a quedar por los siglos de los siglos, amén.

Lo ve uno desde fuera y diría que es contubernio, pero son cuatro, y como todos ustedes saben, el contubernio era la tienda de a ocho, donde vivían los legionarios romanos; será entonces simposio, porque vino había y educación se les supone. El caso es que por un lado da cierta sensación de alivio verlos ahí, en la mesa: si son tan cercanos y viene mal dada, no llegará la sangre al río, pero por otro piensa uno que ya podrían ser tan condescendientes con los demás como son con ellos mismos y no andar todo el día ofendidos y arrojando gasolina al fuego, al punto de que la peor de las censuras -la que cada cual se impone- ya es la norma y el que se sale del redil se come los mocos. Conste que no lo digo por mí, que llevo casi doscientas aquí, algunas bárbaras, otras civilizadas, un par salvajes y todas libres.

Lo digo por un amigo que lo es, escritor esforzado y constante, esteta irreductible, enfant terrible ya pureta, más caranalga que nalgatriste, que cuenta en su haber con algunos poemarios deliciosos -busque lector, Las ventajas de estar en la ruina- y tres novelas como tres soles, la trilogía de la adhesión, le llama el cachondo, cuya tercera parte me cuesta conseguir porque sale en Bolivia, manda huevos. Pudo salir en España, con dimensión planetaria, pero capando un desvirgue incestuoso y el ¡gora ETA militarra! proferido por un personaje que ya se define con tamaña interjección.

Pues mi amigo Emilio Losada, hombre libre, los ha mandado a paseo y se ha ido a publicar a Bolivia, con un par. Pellejo, tronco, es como cuando Chejov renunció al cargo de académico honorario en protesta por la exclusión de Gorki. Admirable.