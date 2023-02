El otro día mi amigo Cayetano, así, como el que no quiere la cosa, me dijo que por qué no celebraba yo San Valentín con Soraya, y se quedó tan pancho, como si fuéramos novios de toda la vida, y residentes en Córdoba, como decían en el 1, 2, 3, yo no sé si se acuerdan de eso. Claro, como es mi amigo, tuve que reírme un rato, que tampoco era cosa de ponerme a discutir.

En mi Día han puesto varias cosas de las que se pueden hacer para celebrar el día de San Valentín, que la verdad es que hay de todo y algo más, que no será porque la gente no le pone imaginación al asunto. Que a imaginación no hay quien nos gane.

Yo la verdad es que nunca lo he celebrado, porque oficialmente, lo que se dice oficialmente, nunca he tenido novia. Bueno, sí tuve una hace ya una pila de años, no sé si la recuerdan, Margarita, que era de Granada, y que nos veíamos de Feria en Feria, pero aquello acabó muy malamente, que mejor no recordarlo. Aunque muchos piensen que sí, Soraya y yo no somos novios, o no somos novios como los de siempre, porque la verdad es que nunca hemos hablado de eso, y nunca hemos hecho cosas de novios, y no sé si me estoy explicando como debiera.

Lo que no sé yo es si ella ha tenido novios en el pasado, que es algo que nunca le he preguntado, pero siendo guapa y tan inteligente como es, lo doy por hecho, faltaría más. Lo que no veo es yo celebrándolo con ella, que no sé, que yo creo que para eso hay que ser más jóvenes, aunque también puede ser que se traten de complejos míos, que también, porque como dicen el amor no entiende de jóvenes y mayores, además que yo no soy tan mayor, ni mucho menos.

Lo que me encantaría celebrar es una victoria de nuestro Córdoba, que espero que esta rachita, como ya llevo diciendo unas semanas, pase lo antes posible, porque la verdad es que lo estamos pasando mal. Sobre todo porque hemos visto como se nos ha ido el colchón de puntos que teníamos, que parecía que íbamos a subir de categoría tan fácil y tan rápido como la temporada pasada.

Y no, que esto es otra cosa, y todo cuesta más, porque ya hay equipos muy buenos, con su presupuesto y sus cosas. En fin, que también se le puede tener amor, y mucho, al blanco y verde, a nuestro Córdoba, que ahora necesita más que nunca nuestros mimos, y se los tenemos que dar.

Los que están dando, pero tela, son los bomberos que se han ido hasta Turquía con sus perros a rescatar a gente del terremoto, eso sí que son un ejemplo de todo, ojalá un millón así, que todo nos iría mejor, ya hasta mucho mejor.