Carta a una amiga

No hay nada imposible. Es el mensaje sobre impresionado en una taza que le regalaron este fin de semana a un amiga que se está preparando oposiciones para conseguir una plaza de maestra en junio de este año. No hay nada imposible. El gesto es de agradecer y era simplemente el de dar ánimos a una amiga que tiene un reto más que complicado -seguro que no imposible- y hacerle ver que estamos con ella. No hay nada imposible, le decimos casi todos los días y además le convencemos de que no importan las plazas que saquen, porque ella solo necesita una. No hay nada imposible. ¿En serio?

No sé en qué momento empezó a ser una obligación esto de ser feliz y tener una menta positiva. Tú puedes con todo. Visualízalo y lo conseguirás. Levántate, toma café y vete a conquistar el mundo. Agradece un nuevo día que te da la vida. Sonríe aún cuando te estén mandando a la mierda. Todo es cuestión de actitud. Tú puedes con todo.

En serio, es muy complicado salir de todo esto, hasta tal punto que una puede llegar a sentirse culpable por reconocer un día que no. Que no puedo con todo. Que hoy no quiero comerme el mundo, solo tumbarme en el sofá y ver otro capítulo de La maravillosa señora Maisel. Que ha sido un día de mierda y me da igual si eso atrae otro mal día mañana. Que no sé si voy a aprobar el examen de inglés, que quizá no cumpla vuestras expectativas, que me sobrepasan tantas esperanzas depositadas en mí. ¿Y si no puedo?

No hay nada más sano en esta vida que poder parar un día y decir basta. Todo se ve mucho más claro después. Si no se puede, no pasa nada y, por mucho que se empeñen los coach, hay cosas que no dependen de ti, aunque te empeñes en visualizarlo. Lo único que puedes hacer es ir poco a poco, llegar a donde se pueda, decir que no a lo que no te apetezca. Y hay que tener claro, también, que quien algo quiere, algo le cuesta. Que esto es una carrera de fondo y que para atrás para coger impulso, sí, por qué no.

Amiga, siento decirte que puede que haya cosas imposibles, como ver a sapos bailar flamenco, pero sacarte la plaza no tiene por qué ser una de esas cosas. Quiero darte todos mis ánimos pero también la opción de que te vengas abajo y lo mandes todo al carajo. Quiero que sepas que estaré aquí si triunfas y no me iré si las cosas no salen como esperabas.