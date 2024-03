Cambios necesarios

La Semana Santa de la lluvia deja sobre la mesa una evidente necesidad de concretar un reglamento que regule escenarios complejos como los vividos esta semana. Una norma no escrita que deja sin salir al Prendimiento pese a que no generaba problema alguno con su retraso, al Buen Suceso se le impide un cambio de recorrido en el que la Policía no veía ningún inconveniente, se han sucedido anuncios de cofradías que suspendían su salida antes de que las propias hermandades lo hubieran anunciado... Han faltado flexibilidad y coordinación.