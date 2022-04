Estar lejos de los míos fuera de las paredes que habito, me genera, al rematar la faena, un desasosiego una inquietud, que me sustrae del reposo completo. Imaginen cómo debe sentirse el que lo pierde todo después de una catástrofe. Después de una gran catástrofe quedan muy pocas cosas para el superviviente, con suerte un refugio de la intemperie, una manta, un boli y un papel, agua embotellada, rancho, incertidumbre y el luto por las pérdidas. Los servicios a los que estamos acostumbrados pueden haber desaparecido total o parcialmente, sin luz ni agua corriente, sin carreteras, sin saneamiento, puede que sin internet ni teléfono, es decir, sin acceso al banco. Y sin casa. Después de las pérdidas humanas lo peor que puede pasarle a alguien es quedarse sin casa -la pirámide de Maslow lo expone claramente-: una situación límite necesita una solución límite, y para crear una solución límite hace falta mucho entendimiento, mucha voluntad y buenas alianzas con redes bien trabadas, y equipos solventes. Bien. ¿se acuerdan que hubo una erupción en La Palma? Yo lo recuerdo perfectamente, no he dejado de acordarme en los 222 días transcurridos desde entonces hasta el momento de escribirles esto porque he tenido el privilegio de trabajar hombro con hombro todos estos días con el meu company L'Ignasi Pérez Arnal, un ex arquitecto que dirige el Congreso Nacional de Arquitectura Avanzada y Construcción 4.0 -les prometo una semblanza aquí de este prodigioso señor- para unir a sector de la construcción, a la academia, a las organizaciones sociales y a las instituciones para sacar de la coyuntura de una catástrofe concreta soluciones de código abierto que sean estructurales, escalables y utilizables globalmente en todo tipo de escenarios post catástrofe.

Lo hemos contado porque lo hemos hecho: ya tenemos suelo del Ayuntamiento de El Paso y un sistema transparente de selección de las diez familias beneficiarias de la iniciativa y ha venido a contarlo Sergio Rodríguez, su alcalde; la CNC y la FLC a través de su presidente Pedro Fernández Alén están desde el inicio colaborando y protegiendo el proyecto para llegar al punto de no retorno que hemos alcanzado, y para ayudar a la reconversión laboral en la reconstrucción de la isla de La Palma de los que, además, han perdido su trabajo en el campo.

Vamos a hacer diez casas dignas y adecuadas para diez familias y vamos a poner las soluciones constructivas en código abierto para su uso en escenarios post catástrofe.

A todos, gracias. Después de la tempestad, viene la C.A.L.M.A. (Construcción de Arquitectura Límite con Materiales Avanzados).