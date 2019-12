Bravo se equivoca

Juan Bravo tendrá aprobados sus segundos Presupuestos andaluces en unos días, pero la Airef, que son como los supertacañones, la agencia independiente que Bruselas nos mando tener, le ha advertido: déjese de bajar más impuestos y cumpla con el déficit cero y la regla de gasto. No es que fuesen a disminuir mucho los impuestos andaluces en 2020, pero llevamos acumulada la pérdida del de Sucesiones y la rebaja de varios puntos del IRPF. Lejos queda ya la BMI, ese grito contra la laxitud fiscal de Juanma Moreno, Bajada Masiva de Impuestos, y que esto sólo se puede hacer poco a poco. Juan, recuerda lo que te aconsejó Cristóbal Montoro cuando le invitaste a comer en la isla de la Cartuja: lo importante no es bajar impuestos, que no da ni rédito electoral, porque la gente se acostumbra, sino cumplir con lo escrito. La ortodoxia alemana: respetar los objetivos, que es lo que abarata el crédito y afloja la deuda. La bajada permanente de impuestos es una milonga, la curva de Laffer funciona sólo en unas condiciones determinadas. El ahorro de los costes también tiene sus límites; no significa que no haya otras bajadas, es que hay una oportunidad histórica de poner las cuentas a cero, a su hora. Los mercados de deuda lo recompensarán. Eso sí es un cambio con mayúsculas, mucho mejor que los reseteados cosméticos.