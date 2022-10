No soy sospechoso de ser fan de Johnson y no deseo su regreso a la primera línea política británica y, por extensión, europea y mundial. Pero me temo que vuelve.

Estoy aquí y estoy para eso, muchachos. Quiero. Esto es lo que ha dicho Alexander Boris de Pfeffel Johnson, Boris Johnson, BoJo en los medios, solo Boris en la calle. Le importa siete pepinos que su partido, estructuralmente considerado, no quiera su regreso, preocupado con razón por sus excesos y sus veleidades. La razón por la que el comité parlamentario 1922 de los tories británicos (inimaginable aquí) ha puesto el listón de avales para concurrir tan alto, 100 diputados (20 se pidieron cuando dimitió Johnson) es estrictamente dificultar su regreso. Pero creo que lo logra. Y si pasa el corte, gana. Y, más allá de las discrepancias y del susto que da, hay razones.

La catástrofe conservadora británica empezó de lejos con la estupidez de Cameron con el Brexit, tras haberse sometido a un estrés previo, también gratuito, con el referéndum escocés. May sustituyó a un quemadísimo Cameron con las dificultades para un acuerdo inconcluso que cedió al histriónico Boris. Y Boris fue justo eso, Boris. Fiestero, tramposo, ramplón a menudo, pero electoralmente eficaz, porque unos conservadores desgastados y culpables se auparon hasta una mayoría parlamentaria sólida construida sobre la audacia de la nada de Johnson. Es cierto que enfrente tuvo al (probablemente) peor candidato laborista de la historia reciente, Jeremy Corbyn, pero no es lo es menos que, con todo, fue el mejor resultado conservador desde mediados los ochenta. Y fue de Boris.

El mandato lechuga de Liz Truss es una herida abierta en el orgullo tory y una respuesta ineficaz de todo el Reino Unido. Ya está amortizada y el relevo tiene que ser urgente, como lo está siendo, y seguro, como puede no ser. Los tories saben que una elección general hoy, sin referencias al mando, supondrían una abultada derrota y hasta Keir Stamer, uno de los líderes más sosos de Europa Occidental, ganaría. Las alternativas de sucesión de Truss pasan por aupar a Rishi Sunak (que no ha ganado ninguna elección, pero ha perdido hace dos meses una interna) o devolverle el cetro a Boris, líder del Brexit y triunfador electoral. Si pasa Sunak, seguirán alimentando la derrota futura. Con Johnson tienen una opción. Es arriesgada, porque Boris es impredecible, pero la tienen.

Hasta la vista, baby, dijo el tío, sin que le temblara la voz en la sede más impresionante del parlamentarismo mundial. Y pudo ser premonitorio. Los conservadores británicos, en la lona, tienen una papeleta complicadísima, pero saben, en el fondo, que los laboristas andan poniendo todas las velas en el altar de Sunak. Y ese es un termómetro importante. La política de ruleta rusa de hoy es poco edificante: no aspira a construir, sino a no ser derribada. En eso, vence Boris. Y, ojito, puede ser peor. Al otro lado, Trump sigue vivo.