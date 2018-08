Bandazos. Me gusta el término. Me agrada cómo suena. Una vez ojeadas las acepciones de la palabra, lo confirmo. Si. Permítanme ser laxa, indulgente también con el significado. Quién no ha dado ciertos bandazos a lo largo de su vida, quién no se ha sentido perdido y ha virado, quién no ha dado simplemente tumbos, buscando su sitio, se ha equivocado y ha reiniciado la búsqueda. Pues con ello, con esas situaciones, con esas actitudes humanas, mi permisibilidad y absoluta tolerancia, con el que está perdido e intenta e intenta encontrarse, situarse en la mejor de las opciones.

Sin embargo, esta semana ha sido Pedro García quien ha traído el término al tapete de juego y ahí, a bandazos le ha añadido lo ideológico, y en ésto claro, el concepto pierde. Así, a los bandazos ideológicos de los políticos cuesta aplicarles la ternura que despertaba aquel otro.

Nuestro primer teniente de alcalde, el de todos, sí, el de los que lo votaron, el de los que no, el de los que se abstuvieron, el de los que lo botarían, el de los que se indignaron con su cargo (que no se me ofenda nadie que todos nos vemos en una de esas, según con quien). Pues eso, que nuestro también delegado de Urbanismo y de Turismo, además de presidente de unas cuantas empresas municipales, dice que nuestra alcaldesa, también la de todos (aquí se me picarán otros), da bandazos ideológicos a cambio de votos. No sé muy bien qué dice al respecto nuestro "líder de la oposición", ciertamente, menos lucido este último cargo, pero también el de todos… Por contra hemos oído, más bien leído, en la pluma del párroco de la Trinidad la interpretación del bandazo de nuestra alcaldesa, y éste hace lectura en positivo, incluso nos traslada que el líder del PP lo celebra con entusiasmo y regocijo, cual portavoz de portavoz.

No tiene que ser muy profundo el análisis para concluir que lo de los bandazos ideológicos pudieran ser inherentes a la clase política. Que de lo que dicen que harán antes de llegar o lo que aseguran jamás harían a lo que hacen cuando llegan y a lo que dicen haber hecho cuando se van... bamboleos y oscilaciones mil.

Así que hay bandazos y bandazos, los de cualquiera de nosotros, los de la clase política, los ideológicos de unos y otros, y aquí cada uno los lee como los lee.