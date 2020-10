Bajada de impuestos

En plena crisis sanitaria, Córdoba capital bajará los impuestos. Bueno, lo harán PP y Cs, que son los que gobiernan, y también Vox, que no gobierna pero casi. Rebajar la presión fiscal de los cordobeses era una promesa electoral del PP y ya este año ha podido notarse en el bolsillo (de algunos, que no de todos). Sin embargo, la crisis del covid ha irrumpido de lleno y las arcas municipales se han visto afectadas por ello. PP y Cs vieron la bajada de ingresos que iba a sufrir Capitulares y en su famoso plan de choque contra el coronavirus dejaron atrás la promesa electoral de rebajar los impuestos y decidieron congelarlos. Sin embargo, hay promesas que no pueden cumplirse y ahora todo apunta a que habrá ciertos cordobeses que sí paguen menos el año que viene.

La razón de que PP y Cs no hayan congelado las tasas está en el hecho de que Vox no iba a permitírselo. El alcalde ha dicho que lo propuesto por el partido de ultraderecha tampoco es una locura y Salvador Fuentes, delegado de Hacienda, ha asegurado que tampoco va a dejar de ingresar tanto el Consistorio por esto de la pandemia, que se puede asumir la rebaja. Todo esto viene a significar que si no ceden ante Vox lo más seguro es que no puedan sacar adelante las ordenanzas.

Las acciones de gobierno, que son acciones políticas, son totalmente respetables. Sin embargo, bajar ahora las tasas y reducir con ello lo que entra en las arcas no tiene pinta de ser muy positivo. Más aún cuando uno de los puntos que más va a reducirse es el IBI de rústica, algo que beneficiará a muy pocos cordobeses, y no del todo necesitados, teniendo en cuenta que hay mucho terreno en esta ciudad, mucho más que propietarios.

Quizá tampoco sea momento de subir los pagos y echar a las espaldas de los cordobeses más presión de la que ya tienen, aunque también se podría abogar por despejar la mochila de quienes tienen complicado llegar a fin de mes y cargarla un rato sobre aquellos que sí pagan el IBI de rústica. Puede parecer un argumento plano, exento de contenido fiscal, pero también están exentas las justificaciones de Bellido y Fuentes de datos palpables y aquí nadie dice absolutamente nada. El rédito político que pueda extraerse de todo esto ya se verá, aunque no tengo muy claro que sean precisamente PP y Cs los que salgan ganando.