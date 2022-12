Después de tantísimas amenazas del Gobierno y sus secuaces de que si el Tribunal Constitucional les paraba el enjuague legislativo se iba a liar la gorda, la marimorena, las consecuencias incalculables, el golpe, la crisis institucional de las crisis institucionales, etc., después de todo eso, cuando se falló lo obvio, Sánchez caló el chapeo, miró al soslayo, fuese y no hubo nada.

Ojalá la gran lección de estos días almodovarianos (políticos al borde de un ataque de nervios) sea que a la izquierda se le puede llevar la contraria sin que sobrevenga el Armagedón. Cada vez que se le dijese que no, el niño mimado del socialismo calaría el chapeo y se acabó el chantaje. Pero no tengo grandes esperanzas de que muchos aprovechen la lección. Dentro de nada, si no ya, empezarán algunos a buscar al PSOE bueno y a tenderle la mano a Pedro Sánchez con un gran sentido de Estado.

Aprovechemos, sin embargo, este respiro momentáneo para subrayar una paradoja que ha pasado muy desapercibida. En los momentos de mayor histerismo de la crisis, los socialistas han blandido su condición de representantes de la voluntad popular. Que, en evidente razonamiento populista, no puede ser contradicha por ningún otro poder del Estado.

Pero puede ser contrahecha. ¿En qué sentido? Los socialistas se presentaron con un programa (no pactarían con Podemos, ni con Bildu -jamás- ni con ERC, no era sólo sedición sino rebelión, jamás indultarían a nadie ni suyo ni de otros, etc.) y han hecho sistemáticamente lo contrario. ¿Quién ofende más al mandato popular? ¿Unos representantes que hacen lo contrario de aquello para lo que pidieron los votos? ¿O unas instituciones que piden que se cumplan los requisitos formales?

La respuesta parece clara, ¿no? Pues es oscura y, además, cínica. Han sido los mismos que hacen mofa directa de la representación popular que obtuvieron en las urnas los que pretenden que en aras de esa representación se venga abajo todo el edificio de equilibrios, balanzas y contrapesos en que consiste el Estado de Derecho.

El atentado contra la arquitectura constitucional hubiese sido igual si quien hubiese pretendido ponerse el procedimiento por montera fuese un partido que hubiera cumplido escrupulosamente el mandato representativo de sus votantes. Pero el hecho de que haya sido, encima, un partido que entiende el mandato de las urnas como un cheque en blanco merece un premio a la peor paradoja.