Les escribí en agosto, titulando Huelga o muerte, que si UGT y CCOO convocaban huelga en la educación iba a ser una huelguita cobarde de un diíta y tan inútil como tener de ministra de educación a una catedrática de instituto. Acerté. UGT no ha convocado -como dice mi joven y sabio rabino, más allá de la aristocracia sólo hay burgueses y aspirantes-, pero la huelga bolchevique, es decir, la de los supuestamente mayoritarios, tuvo lugar ayer y me importa una higa las cifras que den por la tele; lo que ha quedado claro es que el movimiento obrero en España tiene un problema: ni hay obreros ni hay movimiento, sólo burgueses y aspirantes y, más allá, Abu Dabi. O dicho de otro modo, ni unión, ni general, ni trabajadores, igual comisiones sí hay, pero obreras ni mijita. Me importan y mucho otras cifras que nos ha ofrecido recientemente el inefable consejero del ramo señor. Imbroda: "el 99% de los centros educativos de Andalucía están libres de coronavirus" y en referencia a la huelga menchevique de la que quiero hablarles hoy, precisó que "sólo 36 profesores de los más 107.000 docentes se han declarado en huelga".

La torpeza de las declaraciones sobre el 99% es monumental: viene a decir que cuando un 5% o un 30% o, imaginen, un 90% de los coles hayan sido infectados la diferencia porcentual de la expansión del contagio será responsabilidad exclusivamente suya, consejero, como le recordarán llegado el momento el dicharachero Aguirre o el implacable Bendodo, que a la hora de repartir estiércol tienen mucha más experiencia que usted, sobre todo el segundo. Declarar que sólo son 36 huelguistas, además de una cagada es un bumerán: pone en el foco una convocatoria que casi nadie conocía, convocada por el ignoto sindicato Docentes por la Pública; de 36 a 107.000 hay mucho margen de crecimiento durante el mes y un día que dura la huelga, tiempo más que suficiente como para que la ola le llegue al flequillo al consejero, a su jefe el del farmatint y al mismo Juanma Moreno, con la carita de bueno. Un sindicato -del griego, syn, junto, con, y dikein, justicia- creado ad hoc, como los comandos aliados de la segunda guerra mundial, que se une para un fin concreto separado de la jerarquía y de la institución, convoca una huelga indefinida para defender a los docentes de los incumplimientos de la consejería en materia de prevención de riesgos laborales.

Los que tienen problemas graves de salud y no han sido oídos, pueden quedarse a salvo en casa, de huelga, cambiando bolsa por vida, pero sin sanción por ausencia. El resto puede hacer huelga a la carta, los días que mejor les convenga. Además, por otro lado, se están preparando acciones judiciales y pueden caer medidas cautelares como la pedrea, obligando a la consejería a cumplir o suspendiendo la actividad donde persista el incumplimiento. 36 clavos para la caja de un cadáver político.