Fuera de aquí. Fuera de mi barrio y de mis vecinos. Fuera de sus penurias y de sus ganas de salir adelante. Fuera de su desesperación por llegar a fin de mes y de sus años en el paro. Fuera de mi calle y de la calle de mi abuela y de la calle de mi tía y de mis primos chicos. Fuera, fuera, fuera.

Lárgate de aquí. Llévate tus anuncios luminosos, tus cubatas baratos, tus caras de futbolistas carentes de vergüenza, tu falta de empatía, tus máquinas y tus ruletas. Vete lejos y no vuelvas antes de que sea demasiado tarde y seas el culpable de la pérdida de una generación casi en ciernes de aprender lo mejor de la vida.

Deja mi barrio y mi ciudad limpias de tu mierda de casas de apuestas. Dile a quien te permite usurpar el futuro de mi gente que aquí no te queremos, como tampoco queremos una ley permisiva, ni unas puertas giratorias que colocan a los suyos en los consejos de tus empresas. No queremos cambios laxos en las normativas municipales que se basen en menos publicidad de la que ya nos invade, queremos que os vayáis, que dejéis vacíos los locales y que nos dejéis tranquilos.

No tenéis derecho a infectar todo como lo estáis haciendo, a arrebatar el porvenir de estos chavales que lo tienen todo por delante mientras vosotros os llenáis los bolsillos con la estrechez de su desesperación. Son ellos los que no os van a permitir que sigáis proliferando con vuestros negocios fáciles. Serán ellos, o sus madres, o sus abuelos los que saldrán a la calle como ya lo han hecho para deciros que no van a permitir que se pierda la mitad de una generación como ya pasó con otra droga en los años 80.

Aún colean por delante de tus puertas los resquicios de una época de la que mi barrio se sobrepuso. Ahora no tendrá que hacerlo porque conseguirá su objetivo de verte fuera de sus calles. Porque sé que mis vecinos no cesarán en una lucha en la que se va a implicar toda la ciudad. Y será toda la ciudad porque habéis empezado por las zonas desfavorecidas porque sois muy inteligentes, pero sabéis que os propagaréis como ese fuego que lo destruye todo. Lo que seguro que no sabéis es que aquí están acostumbradísimos a apagar fuegos de todo tipo y que con este también lo van a conseguir. Lo van a hacer porque es necesario y porque no vamos a permitir que ganéis.