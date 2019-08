Meses me han dicho que hay entre junio, que se acaba el cole, y septiembre que empieza otra vez. Yo de todas formas pregunto todo el rato cuánto queda para esto y cuánto queda para lo otro, no vaya a ser que me pille el traslado de sorpresa. Así cuando me aburro, voy contando las semanas, días, horas, minutos y segundos, que queda para esto o para lo otro. Por ejemplo, cuando vamos en el coche: diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero, me gusta hacer la cuenta atrás hacia el cartel de cambio de provincia y gritar muy fuerte el nombre. En julio hay muchas ¡Jaén! ¡Ciudad Real! ¡Albacete! ¡Cuenca! ¡Valencia!; en agosto sólo ¡Málaga! a la ida y ¡Córdoba! a la vuelta.

Cuando era pequeño me saltaba los números, pero ahora soy mayor y cuento más de mil y sumo y resto cada vez mejor las vueltas de los billetes del Monopoly: me gusta ganar y ser la banca. También pregunto cuánto queda cada rato. Antes lo hacía porque quería saber lo que quedaba, ahora que ya se las horas, lo hago para hacer la puñeta a mi padre y así rabia un poco. Hacer rabiar es divertido, pero con papá y con el abuelo hay que tener cuidado, que tienen malas pulgas y pasan de rabieta a castigo en cerocoma. Para eso lo mejor son las hermanas, son de manos largas y a veces me cascan, pero vale la pena con tal de no estar aburrido. Parece que hace un millón de años que empezó el verano, luego he contado en un calendario y sólo hace 52 días que acabó el cole, y 41 que mamá volvió de Alemania y me trajo una gorra muy fea. Este año en la Purísima he cazado un montón de bichos: insectos y arácnidos, incluyendo una araña peluda. Ahora estamos en la playa. Como el apartamento es muy pequeño, estamos todo el día en la playa, en la piscina o en la calle, que es lo que a mí más me gusta. Bucear, hacer hoyos hasta que sale agua y pasear por la calle pidiendo de todo, a ver si pillo algo.

Este verano, además de la gorra, ya he pillado un pingüino hinchable y una máscara de buceo, un pelote de chuches y he vuelto a bajar a Valencia a ver los tiburones. Hay muchas maneras de pedir. A las abuelas, cuando no hay nadie más: se llama "bajo cuerda" y nunca falla. Mamá si me porto bien y le pongo carita casi siempre cae. A papá es mejor no pedirle, porque si le pides siempre dice no, es mejor preguntarle por cómo es una cosa y esperar, a veces pica. Otras veces me regala una gorra y termina usándola él. Pero hacemos como que compartimos. Hay una del Halcón Milenario que se que le gusta.