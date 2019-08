De agosto. Son la seis cincuenta y cuatro, el cielo empieza a clarear, aunque hace ya rato que la brisa -o la apnea, o ambas ¿qué se yo?- me despertó. Como no quiero despertar a los demás, en vez de poner café o usar el microondas -maldita campana-, pongo a hervir agua en un cazo y me preparo un earl grey que sustituye la bergamota por mandarina roja y pienso que en casi todas las cosas hay un margen de mejora. Inmediatamente me digo que también de peora. Veo luces de colores en el mar, rojas, blancas y verdes y me quedo un rato preguntándome su significado y recuerdo -¿o idealizo?- cómo fantaseaba con diez años con la posibilidad de ser marino de mayor.

El mar y la infancia son fascinantes porque parecen infinitos, y parecen infinitos porque son ilimitados. Vivir sin límites, que salvaje. ¿Recuerdan? Salir en verano por los arroyos con los perros, enzarzarte literalmente cogiendo moras o pillar moratones en la pelea o el apedreo de turno -una vez zanjado el asunto, apretón de manos y tan amigos-, ponerse detrás del tiro pichón a mangarle las palomas a los perros y hacer un comistrajo en el refugio secreto, llegando a la conclusión de que hay que eviscerar antes de cocinar. Acampar libre en Siete Aguas antes del incendio, zurra y tomatina cien horas non stop, bajar el Cabriel con la presa soltando agua a manta y poder contarlo, los catorce y las motos, con y sin papeles, siempre trucadas, gas a tope y frenar el último, tumbar, saltar, caer -69 accidentes declarados, una Derbi Variant y la boca partidas por saltarme al mejor baterista de España-, caer y levantarse y salir corriendo para ver que le ha pasado a la burra. Los diecinueve y la Expo 92 -nuestro San Francisco 73-, añadan a las motos rocanrol y todo lo demás, amigos para siempre que duran un verano o para siempre.

Nacido en Nueva Carteya, criado en Madrid y maleado en Sevilla, sería un buen inicio para la biografía de un marino. Cojo la taza y me acerco a la orilla pensando que a partir de los cuarenta uno es responsable de su cara, pero sobre todo de su mirada en el espejo. Me miro y veo un navegante ¿o es un náufrago? recién llegado a esta costa que trata de decidir si toca nadar o caminar. Echo las cuentas y son ya ciento trece días sin fumar. Me vengo arriba, me calzo las Dr. Barracuda graduadas y me marco ocho series de cincuenta brazadas por donde no cubre. Si no se quieren límites, hay que limitarse. Si es en reflexivo, de náufrago nada. Seguimos. Veraneando.