Avenida Donald Trump

La columna de la semana pasada tiene un error -al mejor escriba se le escapa un borrón, y este es regulero- y al primero que lo descubra y me lo cuente, me lo llevo una semana al altiplano donde la espalda de Valencia pierde su casto nombre, a comer cerdo a la brasa y paellas de leña de cepa, todo regado con arrobas de tintos, blancos, espumosos, cavas brut nature y hasta orange wines, que están las aldeas de un moderno que no se puede aguantar y mi primo Juan Piqueras, el druida del vino, de punta de lanza reventando la escena mundial de los buscadores de tesoros embotellados.

Y tras la pausa publicitaria, volvemos a lo de aquí, con ánimo de irnos cuanto antes por los cerros que sean o a la orilla del mar, dispuestos incluso a pisar la parte de la arena, flamenquín que es uno. Tenía varios temas para hoy y todos estériles: el seppuku sin honor de Alberto Carlos, lo de Isa colgada de la brocha, o el peñazo que nos van a dar El Bello y el Marqués hasta que haya gobierno o elecciones, pero por aquello de mirar al futuro me he puesto a leer los veintitrés puntos del nuevo gobierno municipal y -deformación profesional: malditos arqueólogos- el pasado, como de costumbre, ha atrapado mi atención.

Dicen que no hay quinto malo, pero el decimoquinto puede ser nefasto y también estéril: versa sobre la recuperación de los nombres de las calles y los vincula con nuestra identidad colectiva además de comprometerse con el cumplimiento de la ley de memoria histórica. Peligroso barrizal en el que seguir retozando ante el hastío del respetable: la identidad, más allá de determinados ritos atávicos de danza y tambores hacia el éxtasis grupal -rocanrol incluido- , es algo individual, lo mismo que la memoria. Identidad colectiva y memoria histórica son conceptos totalitarios que tratan de imponer una realidad que no es tal: imponer al individuo quién es y que recuerda, como el que no quiere la cosa.

Dejen ya de manipular, si quieren hagan Historia, y la identidad en Dr. Fleming, que expiden deeneís, carajo. Y si quieren cambiar de nuevo el nombre de las calles háganlo, no faltan razones, los nuevos nombres son anodinos, cursis, políticamente correctos; pero no vuelvan atrás. Fíjense en lo que Avenida de Kansas City supuso en su momento: fue un síntoma del aperturismo, puso a Sevilla en la escena mundial y generó un gran número de relaciones de todo tipo que perviven hoy en día. Esa es una de las grandezas de las ciudades, la posibilidad de tejer alianzas entre sí, que son colonizadas enseguida por personas físicas y jurídicas, que crean prosperidad y paz a través de sus relaciones. Conectografía le llaman los modernos. Por eso propongo que a Foro Romano, antigua Cruz Conde, le pongan Avenida Donald Trump, y que sea lo que Dios quiera.