Arrojados al caos jurídico

De las muchas culpas y errores que acumula el Gobierno de Sánchez, una de las más graves ha sido dejar la gestión de la pandemia en manos de las comunidades sin darles los instrumentos legales necesarios para actuar en función de la evolución de los contagios o los comportamientos asociales, traspasando a los jueces la responsabilidad que corresponde a las autoridades políticas asesoradas por las sanitarias, las únicas cuyas opiniones deberían atenderse. Y allá que están los jueces avalando las restricciones en unas comunidades y prohibiéndolas en otras. Último caso, el de Navarra: su Tribunal Superior de Justicia ha tumbado, por considerarlo una limitación de derechos constitucionales, el toque de queda y el cierre de las terrazas que el Gobierno foral había dictado tras la finalización del estado de alarma. Lo mismo ha sucedido en el País Vasco y en Canarias, mientras que en Valencia y Baleares los jueces sí lo han autorizado. En Andalucía el TSJA avala unas perimetraciones y otras no. Grotesco si no fuera preocupante y quizás incluso trágico. Jueces decidiendo sobre cuestiones que tienen que ver con la sanidad. Imaginen que cuando uno de ellos necesitara operarse fuera otro juez, y no un médico, quien lo atendiera y decidiera si la intervención, con todas las limitaciones que conlleva (¡hasta la privación de consciencia con la anestesia!), vulneraba o no sus derechos fundamentales.

Mientras tanto Sánchez de perfil, como siempre. Esperará el criterio del Tribunal Supremo sobre la potestad de las comunidades para restringir derechos fundamentales fuera del estado de alarma para plantearse cambios legales, a la vez que Adriana Lastra afirmaba ayer que "no se está preparando ninguna norma ni ningún cambio normativo" porque "lo peor ya ha pasado". Quizás. Pero lo mejor no ha llegado: en Andalucía se alcanzó ayer la peor cifra de fallecimientos en dos meses (54 en 24 horas).

Caos jurídico es la palabra más repetida estos días. Y no es necesario ser un antisocialista visceral ni un pepero radical para señalar al responsable. Ayer dijo: "El estado de alarma es el pasado. Hay que mirar al futuro, que es la vacunación". Olvida que entre el pasado y el futuro está el presente del caos jurídico denunciado incluso por Más Madrid, PNV, ERC o Compromís. Pero Sánchez tan fresco viviendo en el futuro, cosa mucho más cómoda que el presente que obliga a asumir responsabilidades.