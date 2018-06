El 'Aquarius', el 'Stanbrook' y Franco

Mientras el Gobierno montaba el espectáculo del recibimiento de los 630 inmigrantes del Aquarius llegaban a las costas de Andalucía más de 1.100. En el caso valenciano se implicaron seis ministerios, acudieron todos los medios de comunicación, actuaron 2.300 voluntarios, policías y sanitarios, y se contó con la intervención estelar de dos ministros, mientras en las costas andaluzas estaban los que siempre están. Plácido representada en la ciudad natal de Berlanga. La película criticaba la hipocresía de la caridad cristiana manipulada para lavar conciencias y servir de escaparate a próceres locales y vedettes madrileñas. La representación valenciana de este fin se semana, igualmente hipócrita, ha servido de escaparate al reciente Gobierno de Sánchez con los dos ministros, el alcalde de Valencia y la vicepresidenta de la Generalitat como vedettes.

Me extrañaba que siendo Sánchez y sus apoyos tan dados a lancear toros muertos utilizando la Guerra Civil y el franquismo como propaganda no se comparara la solidaria Valencia actual con la que fue capital de la Segunda República entre noviembre de 1936 y septiembre de 1937, o su carácter de puerto de salida para los exiliados -a causa de su larga resistencia hasta su caída el 30 de marzo de 1939- con la llegada del Aquarius. ¡Y sucedió! Bajo el título Cuando nosotros éramos los migrantes la Sexta vinculó la llegada del Aquarius con la partida del carguero británico Stanbrook de Alicante el 28 de marzo de 1939 llevando 2.600 desesperados civiles republicanos a Orán. El episodio protagonizado por el heroico capitán Dickson y los exiliados poco tiene que ver con el trágico desbordamiento de África sobre Europa, monopolizado por mafias que tratan a los inmigrantes como esclavos. ¡Pero qué más da! Para la propaganda "se non è vero è ben trovato".

¿Acaso no se han vuelto a sacar este fin de semana de paseo los restos de Franco? Según Errejón "lo que convierte el Valle de los Caídos en un centro de exaltación del genocidio y la represión es que sigan allí los restos de Franco. ¿Se imagina alguien algo parecido a las afueras de Berlín?". No. Pero sí en Moscú, con la tumba de Stalin y el mausoleo de Lenin, y en Pekín, con el de Mao. Ambos con sus momias expuestas. Solo se honra a los dictadores y genocidas comunistas. Pero eso no importa: será porque los consideran uno de los nuestros, como Paul Sorvino a Ray Liotta.