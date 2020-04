Sostiene la ministra de Educación, la señora Celaá, la misma que dijo aquello de que los hijos no son de los padres, que con esto del covid-19 en este tercer trimestre "la regla general" será la promoción automática y la "excepción" repetir. Pues oye, fenomenal para quien tenga atragantada alguna que otra asignatura ¿no? Pero lo mejor de todo es que la propuesta acordada incluye que "los equipos docentes deberán justificar de una forma muy sólidamente argumentada por qué quieren que un alumno repita". La pregunta es fácil: ¿Qué hacían antes los profesores, suspender sin criterio? No creo y, además, es una cuestión que está generando numerosos comentarios y críticas entre el profesorado, que rechazan de antemano esta igualdad de criterio.

Que el coronavirus ha desbaratado nuestras vidas es cierto y que está cambiando el futuro, pues también, y eso de dar un aprobado general a base de soñarlo parece que ahora se antoja más fácil, aunque habrá que sacar un 5 como hasta ahora; qué menos. Eso sí, Celaá se ha encontrado con una realidad que quizá no llega hasta el Palacio de Moncloa estos días -algo que pasa cuando se vive en una burbuja ideal, se niega la realidad y se intenta crear otra a base de desacreditar a la otra parte-, como es la opinión del profesorado que, en muchos casos, se ve utilizado y vapuleado por los partidos del Gobierno, sea cual sea.

Hasta el momento y, gracias al tesón de las familias, los alumnos y los docentes -que no paran de intentar dar lo mejor de sí mismos estos días en la distancia- se ha podido y se puede garantizar la docencia, pero yo me pregunto ¿y el aprendizaje? Se trata de una situación que puede generar problemas a corto y a medio plazo porque no todas las familias tienen los mismos recursos y la brecha digital es una realidad. En este caso salta el dilema, si no hay internet, ¿entonces cómo se evalúa? Y cómo no pensar en aquellos que sí han podido y durante este primer mes de confinamiento -y los que restan- seguir con las clases y están dando lo mejor de sí para sacar adelante el curso con estos condicionantes. ¿Qué pasa con ellos?, ¿qué pasa con quienes aspiran a tener una evaluación justa?

Por eso, no es razonable que se otorgue la misma solución para todo el sistema educativo y, por ello, deberían darse respuestas específicas a cada etapa de enseñanza, lo mismo que saber que después del viernes siempre llega el sábado.