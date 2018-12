An english man en Nueva Carteya

Finales de febrero del año 12. Yo había quemado mi antepenúltimo cartucho en la arqueología -quedan un par a buen recaudo- y el último en la política fue falluto. El tiro nos salió por la culata y el cigüeñal por un costado. Fueron días chungos y oscuros. El horizonte era la barra de un bar donde me acodaba a esperar la hora de salida de mi progenie de las escuelas (así, en plural, las llamábamos aquí). Días iguales, mismos parroquianos, rondas tristes, rutinarias, anestésicas, como de establo. El que rumia a mi lado me dice un día: -Piqueras, me voy a ir a Noruega. Lo miro. Pelo cano, barriga -la mía no era manca- de esas que fluyen por encima de la correa floja, mirada fija en el espejo del Atleti. Algún feligrés tira la pulla y los parroquianos la recogemos entre risas y mala leche, sin mucha mala intención, sin mucha gracia, sin ninguna compasión.

Pasan los días e insiste renovado: -Piqueras, me voy a Manchester. La mirada fija en el espejo del Atleti ya no era triste, Antonio ya no rumiaba, había empezado a remar: tenía un rumbo y un propósito. -¿Y eso? ¿A Manchester por qué? Me dice que hay trabajo, que ha estado buscando en internet y que lo ve más favorable que Noruega. En aquel momento parecía un suicidio: 55 años, deudas, sin estudios, ni papa de inglés y pánico a volar. Cuando subió al avión pensaba que lo mejor era estrellarse. Seguro de vida. Problema resuelto para los que se quedan. Me lo encontré fugazmente tres años después flaco y avenjentado, medio náufrago me dijo que estaba pensando en volverse, pero todavía no. Hoy nos hemos visto. Un par de rondas o tres, excepcionales y muy estimulantes. En español y en inglés. En enero saldamos deudas ambos. Risas.

Lo de Antonio Luna Baena -que así se llama mi amigo- es homérico. No sabemos si Nóstoi -literalmente regresos al hogar- que relata la vuelta a casa de los héroes griegos menos Ulises, u Odisea. Pero heroico es. Llegó y no entendía a nadie. Buscó un curro mecánico envasando pan. Ateo irredento empezó a socializar y a hablar a través de la parroquia de su casera Jackie. De ahí saltó a la albañilería en el colegio vinculado al templo, y de ahí al mercado de la obra. Hace obras para particulares y contratistas. Le han ofrecido ayuda para tramitar la nacionalidad británica, pero se niega: -bien está que un ateo vaya a la iglesia, pero como republicano no puedo jurar lealtad a Su Graciosa Majestad. No es inglés. Antonio es el mejor albañil mancunia.*

(*natural de Manchester).