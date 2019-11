Amnistía: más de lo mismo

No se habla de otra cosa. Los distintos medios de comunicación parece que no disponen de otros espacios más que para abordar lo que algunos de los dichos medios denominan problema catalán.

Hace tan solo unos días, cuando el autor de esta "opinión" se entretenía viendo el programa de una conocida y popular cadena televisiva, tuvo que soportar el topar con un tal… Rufián (no rufián) que posaba -o se paseaba- por delante de una aparatosa -y vistosa- pancarta en la que, además de un separatista -ya juzgado y condenado por mor de sentencia recurrible- podía apreciarse -con llamativa tipografía- reiteradas voces el término "AMNISTÍA".

Es (la "amnistía) lo que -por lo visto- pretenden los susodichos. Pero la dicha.. "pretensión" está rigurosamente condenada al más solemne de los fracasos, como, modestamente, hemos tratado de razonar, desde este espacio, en otras ocasiones, con apoyatura en razones de variada índole:

Las leyes aprobadas por quienes las elaboran para que le sean aplicadas no resultan de utilización. De la misma manera que las normas elaboradas por una.. "Manada" NO podrían resultar de aplicación a la hora de enjuiciar a quienes, ex profeso, las elaboraron para esquivar el cumplimiento de otras normas elaboradas conforme a Derecho.

En todo caso, ni la amnistía a ni el indulto resultarían -hoy por hoy- aplicables a los condenados en el llamado caso "procés", por no concurrir en los encausados las circunstancias que las dichas concesiones graciosas exigen con carácter imperativo.

Pero es más: Respecto de la propugnada y tan cacareada "amnistía" que los separatistas pretenden tenemos que predicar la imposibilidad física de que la misma sea aplicada a los condenados. Porque no existe tal Instituto jurídico en nuestro ordenamiento jurídico penal. En efecto:

De existir, la "amnistía" devendría en causa extintiva de la responsabilidad penal -y sus efectos- en que hubiera incurrido el penado.

Las… "causas que extinguen la responsabilidad criminal" se relacionan en el artículo 130 del Código Penal vigente. Pero éste no incluye la "amnistía". En consecuencia -y por más que la aireen- no puede ser aplicada a los sentenciados del "procés". Deben permanecer donde están: en el talego. Como todo quisque que infringe la ley.