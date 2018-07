Ambiente caldeado en el PP

Las aguas bajan revueltas en el Partido Popular. El vídeo -supuestamente anónimo- en el que se recopilan imágenes de varios dirigentes del PP partidarios de Soraya Sáenz de Santamaría recordando sus peores momentos, fracasos electorales o sus medidas impopulares no ha hecho más que acentuar el ambiente de crispación entre la candidatura de la ex vicepresidenta y la de Pablo Casado. Mientras, en Córdoba, todavía está por ver si se apoya de manera conjunta a una de las dos listas o si cada compromisario actuará por libre. Lo único claro es que a Cospedal ya no la podrán votar.