Adatos vistos, todos listos. A pesar de que muchos lo habíamos advertido, la derrota clamorosa de Sánchez no se produjo. Ser demócrata es aceptar los resultados. Hoy no se sabe si el periplo de Sánchez ha terminado, ni si habrá un rápido cambio de gobierno en el país, ni si es necesario e inaplazable el proceso de reconstrucción de la socialdemocracia española para el futuro, porque igual éste es el recorrido que desea ahora. Si así fuera, cuesta sumarse.

Feijóo ganó, pero puede no ser bastante. En un sistema parlamentario, la legitimidad la otorga la investidura, sobre eso no hay dudas, y su incremento exponencial, ganado desde la centralidad, se ha visto limitado por la evidente toxicidad de los pactos con Vox, básicamente, el único argumento de resistencia de este Partido Socialista, irreconocible ideológicamente, pero ciertamente eficaz desde su militancia para soportar líderes, incluso tan nocivos como Sánchez. El verdadero problema es que para la investidura improbable del candidato vencedor es imprescindible Vox; un escenario indeseable para el votante centrado, que aspiraba a una victoria de la moderación que excluyera los extremos. Yo he defendido y defiendo que Sánchez estorba porque ha conducido al PSOE a perder su centralidad y al país a ser gobernado desde los extremos, sin poder acordar gobiernos salvo con apoyos de los populismos de izquierda o derecha. Pero igual soy un elector que ya no representa al votante medio. Soy viejo y sentimental y me muevo en la añoranza de una socialdemocracia eficaz y valiente. Igual mi posición ya no es mayoritaria y la centralidad del país que demando como receta de normalidad democrática y garantía de progreso no es un valor. Lo seguiré defendiendo, a pesar incluso de que mis deseos no se cumplan. Deseo, claro, que, para contribuir a la mejor situación del país, Vox no fuera necesario, pero reconozco que hoy es un escenario quimérico. Yo creo que recuperar la centralidad perdida a la que Sánchez ha arrojado al PSOE de hoy es, en verdad, recuperar también el país. Por ello, aunque mi apuesta es desterrar la radicalidad, el resultado no despacha claramente a su principal valedor instrumental.

Las urnas no han dictado un clamor frente al silente apoyo acrítico de supuestos valedores de izquierda a este despropósito que ha perdido, pero no sabemos si ha sido derrotado. Han abroncado la discrepancia si se les ha cuestionado y así no podían ganar, pero no han perdido del todo. Millones de votos a Sánchez habrán estado preñados de buena voluntad y compromiso político, del que discrepo, pero respeto. A pesar de esos votantes y por encima de ellos, unos pocos sentados en poltronas sostenes del gobierno callaron frente al estropicio de Sánchez y no han perdido ni su sitio, ni sus opciones, lamentablemente. Era por el bien del país y de la socialdemocracia. No es el triunfo de Sánchez, pero tampoco su derrota definitiva. Veremos quiénes perdemos.