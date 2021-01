Al cole no se puede ir con las uñas pintadas. Les reconoceré que nunca he recibido una circular con esa pauta expresa del colegio, pero ante la pasión que mis hijas sienten por el esmalte, consideré en su día que esa rotundidad en la negativa a pintarles o dejarles que se pinten las uñas entre semana era necesaria en mi tarea de educar. Al cole no se va con las uñas pintadas. La pequeña pregunta a menudo qué día de la semana es para hacer sus cábalas al respecto y, tras puentes o vacaciones, mira zalamera por si me vengo abajo y se pudieran saltar la acetona. Pero no, en esto me mantengo. No se va con las uñas pintadas al cole.

Con todo lo que está pasando, los padres hemos tenido que trasladar a nuestros hijos indicaciones y medidas que, desde gobiernos varios -reparto de competencias aparte-, se nos daban a la población. Ya hemos visto cómo los niños han cumplido y aceptado como nadie todo lo que se les ha indicado, que su capacidad de adaptación y su rigurosidad en el cumplimiento está muy por encima y que su comportamiento es para sentirnos orgullosos.

En este tiempo hemos tenido que afrontar con ellos el uso de mascarillas, el fin de besos y abrazos o las distancias necesarias; hasta hemos tenido que rodear el parque de aquellas tardes de antes, de columpios y piedras. Quiebros en el paseo por aquello de ojos que no ven, corazón que no siente, pero cuando no fue posible esquivarlo, optamos por recordar aquellos momentos. Siempre que pasamos por nuestro parque, entre otros recuerdos, mis hijas cuentan la misma anécdota; aquel día que apareció un abusón, se saltó la fila y se coló en el tobogán sobre las protestas del resto. Lo recuerdan por lo excepcional, por la indignación, por la falta de respeto y civismo de aquel niño que tanto les llamó la atención.

Estos días han seguido alucinadas el asunto de alcaldes, consejeros y cúpula militar, abusones todos, que se han saltado el turno de las vacunas. En el último telediario, sus gestos, su expresión de incredulidad, su incomprensión hacia esa manera de actuar, han sido el mejor reconocimiento a nuestra tarea. ¿Mamá, pero cómo han podido, no saben que todos estamos esperando? Eso sí es rotundo e incontestable. Ni se educa en la trampa, ni se puede permitir cargo en la fullería. Sus miradas buscando explicación a lo inexplicable, es realmente confortable. Por aquí, orgullosos y con unas horas aún por delante con las uñas pintadas.