Absentismo escolar

Las faltas injustificadas de asistencia de los alumnos a sus respectivos colegios constituye, sin duda, una de las mayores preocupaciones de la comunidad educativa: profesores, padres, administraciones responsables de la correcta aplicación del sistema… No parece exento de justificación, a juicio de Las Tendillas, las… "preocupaciones" a las que aludimos. Entre otras, por las siguientes razones: Como es de dominio, el porvenir de nuestros pupilos de hoy es función de la formación que reciban. Obviamente, si no asisten a clase, no pueden recibir la formación que precisan. En consecuencia, el fracaso de la vida personal y profesional de estos estudiantes estaría cantado. Es por ello que, a nuestro juicio, resulta digno de toda loa iniciativa de las autoridades municipales de Baena mediante la cual (las dichas autoridades) se proponen alcanzar, -en adelante y por aplicación de una Ordenanza municipal que los responsables de la misma califican de "pionera" una doble finalidad:

Por una parte, que las faltas injustificadas de asistencia no resulten gratis a quienes resulten ser los responsables de las mismas: podrán incurrir en falta de distinta consideración y, en consecuencia, podrán ser sancionados. Por otra, que por aplicación de la susodicha Ordenanza se consiga, al menos, disminuir en lo posible, la cifra de absentistas. Porque, a tenor de la información facilitada, el susodicho Ayuntamiento al que aludimos ha visto triplicada la cifra de absentistas en los últimos ocho años.

Obviamente, hemos de desear los mejores resultados a los responsables de educación que hicieron posible la Ordenanza "pionera" con la que tratan de resolver -o al menos amortiguar- el problema -social y económico- que plantean los absentistas con sus comportamientos. Estamos seguros que, por mor de la aplicación de la "pionera" Ordenanza, los problemas del absentismo se verán notablemente disminuidos. Sobre todo, si la aplicación de la dicha Ordenanza no pasa por alto la circunstancia de que las medidas de carácter coercitivo o sancionador (como las multas) han resultar mucho más eficaces si se aplican con otras de carácter educativo. No represivo. Porque estas "medidas" resultan, siempre, de efectos neutralizadores de las causas del absentismo, que no son pocas. Y a las que no podemos perder de vista.