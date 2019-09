Pues ya estamos aquí, que deseando estaba volver a saludarles, que anda que nos le he echado de menos, pero una barbaridad, más de lo que ustedes pueden imaginarse. Y eso que agosto, como de costumbre, ha sido más corto de lo que imaginamos, que se te pasa en un plis, pues a pesar de eso, y es que yo soy muy de costumbres y de mi Córdoba bendita, y a la nada las echo en falta, ni cinco minutos necesito.

Como ya saben, porque lo conté dos mil veces, y hasta puede que más, este año nos hemos ido a hacer el Camino de Santiago, que se empeñó tanto Soraya que al final nos acabó convenciendo y allá que nos plantamos. Eso sí, lo hicimos desde León, que tampoco teníamos piernas y tiempo para hacerlo desde más lejos, que hay gente que viene de toda España y hasta desde el extranjero, lo que yo les diga, una cosa, que no se pueden imaginar la devoción que hay, pero tela. La verdad es que yo me fui con una idea que luego no ha sido exactamente así, qué quieren que les diga, que yo creía que eso era todo muy callado, muy recogido y muy tal, como una peregrinación silenciosa o algo así y para nada, que hay más gente que en la guerra, tanta que a veces los caminos se convierten en calles de la Feria, lo que yo les diga, que eso yo nunca me lo podría haber imaginado, pero tela de gente, y a todas horas.

Pero gente, no se vayan a creer que estoy exagerando, que no, que se habla mucho de la romería de la Virgen del Rocío, pero que el Camino de Santiago no se queda atrás, de verdad, que eso es para verlo. Por eso, cuando alguien cuenta eso de la meditación, el silencio y el recogimiento, será que lo han hecho en enero, porque en verano seguro que no. Y siendo como soy, ya saben, he hablado con gente de medio mundo, que eso es lo que más me ha gustado, todas las personas que he conocido, la mayoría muy buenas, pero a reventar. Y la verdad es que andar se anda, pero tela, aunque se lleva bien si luego descansas como es debido, que algunos días no hemos podido. Pero bueno, que ha sido una experiencia muy bonita, que ya está hecha, y que no voy a repetir, porque como se anda por mi Córdoba bendita, por ningún sitio. En fin, que la semana que viene les cuento más cosas, que no me cabe todo en una sola entrega. Y nada, que ya estamos en septiembre, con todo lo que eso representa.