Pues ya estamos, sí, que estamos ya en mayo, esta misma semana nos llega, y parecía que estábamos muy lejos, pero no, ya lo tenemos encima. Pero, antes, hoy, tenemos que ir a votar, y que nadie falte, vote lo que vaya votar, pero que nadie lo haga por nadie, que eso siempre lo he dicho, porque es que nunca he dejado de ir a votar, nunca, y creo que nunca lo haré, lo tengo más claro que el agua.

Pues otra vez lo vuelvo a decir y todas las que hagan falta, porque es algo que tengo más clarísimo y espero que nadie se me enfade. Que podemos decir lo que queramos de la política y sobre todo de los políticos, eso está claro, pero lo que no podemos hacer es dejar de ir a votar, porque entonces lo que vale es lo que ha votado otro, y eso lo tenemos que tener claro, porque es así como funciona. Que no tiene más misterio, que es tal cual lo cuento. Yo, por lo menos, siempre lo he tenido claro, y además tenemos que acordarnos de cuando no se podía votar, que no hace tanto, y si ahora podemos no debemos desperdiciar la oportunidad, ni mucho menos. Y mientras más seamos los que votamos, más cerca estaremos de tener el Gobierno que más gente queremos, que yo creo que eso es lo bueno y lo que pretende la Democracia. Que luego no lo hacen bien o lo que sea, pues cuando lleguen otras elecciones no se les vota y ya está, que es así como funciona la cosa y no hay que darle más vueltas. Pero para eso, antes, como toca este domingo, hay que votar.

La verdad es que este año se me ha mezclado el sabor de las torrijas y de los roscos fritos con el del vino de la Cata, que la cosa viene apretada, pero tela, más que los tornillos de un submarino. Pues esto ya es un no parar, como todos ustedes saben, que es cuesta abajo pero con frenos, que como no tengas freno en un mayo cordobés puedes acabar muy malamente, tieso y malito, que no hay cartera ni cuerpo que aguante tanta fiesta y sobre todo tanta fiesta tan buena. En fin, que todo es ponerse y tirar para adelante, y ahora, precisamente, no estoy hablando de fútbol, que la cosa este año no ha podido ser y toca lo que toca, y que tan bien conocemos, ya saben ustedes. Aunque de pozos más profundos hemos salido, y los que nos quedarán, que la cosa es así. Mientras tanto, y hablando de pozos, vamos a ir hoy a votar para no caer en ninguno.