Lo dejo claro desde el principio, de los mejores días de San Rafael que recuerdo, pero de los mejores, y lo digo de verdad, porque salió redondo, redondo, tan redondo como el pedazo pastel cordobés que nos comimos para merendar, y con eso lo digo todo. Y quien estuvo allí arriba sabe que no estoy exagerando en nada.

Pues pasó como casi siempre pasa, que dos días antes no sabíamos qué hacer, que había quien decía que podía llover y todo, pero que nos pusimos a organizarlo el día de antes y yo creo que mejor no pudo salir la cosa. Pero vamos, fue visto y no visto, que para eso somos unos revoltillos, y nos pusimos en marcha y en media hora teníamos todo organizado la mar de bien, pero tela. Y es que experiencia no nos falta en organizar este tipo de cosas, la verdad sea dicha, que montando peroles nos podían dar uno de esos títulos que tanto salen en los periódicos últimamente y de los que habla todo el mundo, ya saben ustedes, pero tampoco nos hace falta. Porque los peroles son para disfrutarlos de principio a fin, como disfrutamos el otro día el que organizamos por el día de San Rafael, que mejor no lo pudimos haber pasado, vaya cosa buena. Y es que se dieron todas las circunstancias, todas, la gente justa y adecuada, que ahí no sobraba nadie, que el arroz nos salió de lujo y encima nos hizo un día como yo nunca había visto, todo una barbaridad.

Pues hicimos el calendario de otros años, de otros San Rafael y por lo que fuera o por lo que fuese nos salió un día redondo, porque hay cosas que no se pueden adelantar porque uno quiera. Primero porque nos dio tiempo a ir a la iglesia, que hasta vimos a la Alcaldesa, segundo porque cogimos un sitio de lujo en Los Villares, con su sombra y todo, a pesar de toda la gente que subió. Tercero porque las sardinas y la panceta estaban como a mí me gustan, justas de grasa, y el vino y la cerveza en su temperatura, como tienen que estar. Luego porque el arroz nos salió para chuparnos los dedos, que no sobró ni un gramo. Y es que para colmo, Soraya llevó un pastelón cordobés que había hecho ella misma que te quitaba el sentido. Y si a todo esto le sumas que éramos todos amigos, y que todos estábamos la mar de animados, pues imagínate, que ya no queda más por decir. En fin, que ya firmo yo mil días como éste y los que hagan falta, que de días así nunca nos cansamos.