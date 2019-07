Si la vida no pica, no es vida

Cuando entras en el camerino de Lila Downs, huele a flores. Embriagadoramente a flores. La mejicana pregunta en jarras cómo podemos soportar este calor mientras muestra una sonrisa que se desborda de su cara, como si estuviera dibujada perenne ahí por Frida. Su asistenta coloca rosas enredadas en el pie de micro que dentro de unos minutos presidirá el escenario y ella luce flores en su falda verde. Le han regalado margaritas, que luego mostrará al público, al tiempo que su desmesurada capacidad vocal para domar los géneros más insospechados. Hay en ese refugio preconcierto un olor a jardín trasero de casa de pueblo, que se mezcla con el ácido guacamole que Cielito Lindo le ha traído hasta la Axerquía para que se sienta como en casa. Ya lo estaba, pero con pique todo va mejor.

Lila empieza a cantar y habla a través de una lección de antropología musical del reencuentro con las raíces, del regreso a los ancestros, del arrope de lo básico, de la llamada del interior. Habla de reconciliarnos con lo rural, de dar el esquinazo a tantas servidumbres diarias que nos esclavizan, de bajar al terruño. Es curioso que ella venga desde México loando la repoblación de los interiores mientras las llanuras despobladas de España reclaman un futuro. Es vigentemente necesario que defienda sobre el escenario el indigenismo y reclame dignidad para la inmigración de la era Trump.

No tiene pelos en la lengua, habla y canta hora y media "al chile", sin cantinfladas, a calzón quitado, ábrete de boca... Detrás de la sonrisa se esconde una mujer de armas tomar que defiende lo femenino y busca una sociedad más justa para todas, empezando por las marcadas de la lacra asesina en México. Y luego, perdiéndose en la noche estrellada de la Axerquía, está esa mescolanza lujuriosa que se adhiere a la piel a través del sonido, entre tradición y modernidad, entre electrónica y folclore, entre vientos y djs, en una vida que si no pica, es como si no la viviéramos.