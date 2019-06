Entre trampas y torpezas

La política ha encallado en un fondeadero mefítico. Si los partidos fueran naves irían todos al astillero para su reconversión en algo fiable y útil. Ninguno reúne suficientes avales para afrontar la difícil situación que atraviesa España y consensuar reformas coherentes que suturen las heridas que sufre el sistema constitucional. En todos anida un componente arribista. Los líderes tienen ambición de poder, poco más, y han sido elegidos en las urnas, pero eso no basta para obtener el lauro de hombre de Estado. El diálogo entre los grupos para la formación de gobiernos es, en general, grotesco, partidista, repelente. Ignoran peligrosamente el pasado y ciegan el futuro. El filósofo y escritor británico Bertrand Russell, Premio Nobel de Literatura en 1950, dijo aquello de "qué agradable sería que los políticos estuviesen obligados a tener un sólido conocimiento de la historia y de la novela moderna". Nuestros dirigentes desdeñan la historia con la misma frivolidad con que prescinden de sus compromisos cuando mantenerlos conlleva no acceder a cargos públicos. Saben, eso sí, que este país es conformista por naturaleza. Lo acreditan cuarenta años de dictadura.

Y lo peor no es que pasados dos meses desde los comicios generales aún no haya visos de un Ejecutivo estable, consecuencia también de una Ley Electoral obsoleta que el encopetado bipartidismo nunca ha querido cambiar; lo más grave radica en las diferentes alternativas que se plantean de cara a la investidura, todas provisionales y con la malsana intención de reeditar un Gobierno cautivo. El asunto clave se dirime entre los que no juegan limpio y los que obran con supina impericia. Pedro Sánchez y Albert Rivera han tenido oportunidad de cuadrar el círculo -PSOE y Ciudadanos pueden configurar la estabilidad que reclama la mayoría socialh, pero si el primero rompió el bloque constitucionalista aferrándose al poder de forma impúdica, con el apoyo accidental de populistas y secesionistas, al segundo lo cegaron las encuestas. Rivera minusvaloró al PP, un buque en reparación, pero aún lejos de hundirse, y creyéndose encauzado hacia La Moncloa, como el nuevo líder del centro derecha, invadió espacios impropios y vendió la piel del oso antes de cazarlo. Su radical rechazo, previo a las elecciones, a cualquier entendimiento con Sánchez ha significado un flaco favor a su partido, a él como dirigente capaz y, sobre todo, a los intereses del amplio colectivo constitucional.

Rivera no puede ahora desdecirse y negociar con Sánchez, ya que le reportaría similar catarata de críticas, con la determinante diferencia de que sumaría las de sus propios votantes. El jefe de Ciudadanos cedió la iniciativa y ha facilitado que el presidente actúe con cartas marcadas. Sánchez pide a los constitucionalistas compromisos a ciegas por el supuesto bien de España, mientras teje redes entre bambalinas con los enemigos de la unidad nacional -caso de Navarra- y no reniega del repugnante respaldo que pueda prestarle Bildu. Pero sabe que sus garantías son ínfimas. La última baza será convocar de nuevo a las urnas. El único presunto remedio. Otra moneda al aire.