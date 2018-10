Como siempre

Cómo pasa el tiempo, que si uno se para a pensarlo hasta se queda parado de verdad y se pone a ver pasar el tiempo, pero de verdad, que así, con nuestros líos y con nuestras cosas ni nos damos cuenta de lo que pasa cada día. Y yo creo que es bueno que disfrutemos cada día, como si fuera el primero o el último, o como si fuera el mejor que vamos a tener nunca, que yo creo que es un pensamiento más agradable.

El otro día tuvimos un buen día en la Copa, que vaya gustazo que nos pegamos, que hacía demasiado tiempo que no metíamos tantos goles, que hasta nos sacaron en un montón de periódicos y de sitios. Goles muy bonitos, hay que reconocerlo. Y eso que en teoría puso Sandoval a los suplentes, por eso de reservar a los titulares para la Liga. Pues ya no sé, después de lo visto, quiénes son los titulares y quiénes son los suplentes, porque la verdad es que jugaron de maravilla contra el Elche, pero tela de bien, que daba gusto verlos. Y con las ideas muy claras arriba, frente a la portería contraria, que es como de verdad se ganan los partidos, que lo de pasarse la pelota en el centro del campo está muy bien, pero que desde ahí, salvo muy de vez en cuando, no se meten goles. Esperemos que esta alegría que nos han dado en la Copa no se quede en solo un chupito, que estamos deseando verles ganar los partidos y salir del pozo, que vaya zona fea en la que estamos metidos.

Y si el otro día tuvimos un día bueno en el fútbol, esta semana tenemos al que tal vez es el día más grande que tiene nuestra Córdoba bendita a lo largo del año, y ya saben ustedes que estoy hablando de nuestro Arcángel Protector, nuestro San Rafael, ese santo de melena y alas que da nombre a tantos y tantos cordobeses. Desde que me recuerdo, me lo he pasado en grande en este día, muy bien, y eso que siempre ha sido un día muy largo, que lo habitual es que comience muy temprano y acabe a las tantas, y con la tripa dolorida de tanto reírme. En fin, que ojalá sea así este nuevo San Rafael, que todavía no sabemos lo que vamos a hacer porque estamos pendientes del cielo, que no tenemos claro si nos va a llover o no. Lo que sí tenemos claro, como siempre, es que algo haremos y que como siempre nos lo vamos a pasar de lujo, porque para eso lo único que hace falta es querer y nosotros siempre estamos dispuestos. Ya lo contaremos el domingo que viene y ojalá haya mucho que contar, que siempre es un gusto compartirlo con todos ustedes. Hasta el domingo que viene.