Hasta septiembre

Espero volver con los dos pies en su sitio y sin dolor, si puede ser, y con amigos, que lo sigan siendo después de haberme metido en este marrón tan gordo, que si les digo la verdad tengo miedo para reventar, esa es la gran verdad, no les miento. Y es que yo nunca he estado tan lejos de mi Córdoba bendita y tanto tiempo, que yo no sé cómo voy a poder soportarlo, que yo no sé todavía si estoy haciendo bien.

Conociéndome, imagino que luego me lo pasaré en grande y que todo este canguelo que tengo ahora se quedará en nada, imagino, porque de momento lo estoy pasando más que regular, no les voy a decir lo contrario, que esta peonada es muy gorda para lo que yo estoy acostumbrado, y no me cuesta reconocerlo, esa es la verdad. Que no saben ustedes las veces que me he arrepentido de haber dicho que sí, que me lo tendría que haber pensado un poquito más, me parece a mí, que no puedo tener la boca tan suelta y tan grande, que se me descontrola a la primera. Pero me temo que ya es muy tarde para cambiar, que si soy así ya es muy difícil que me acostumbre a ser de otra manera, o eso dicen. Cuando digo estas cosas siempre me acuerdo de una maestra que tuve en el cole, Doña María, en el López Diéguez, ahí camino del Realejo. Ella siempre nos decía que si queríamos cambiar había que hacerlo de nenes, que de mayor no se puede, y siempre ponía el mismo ejemplo, el de un arbolito, que cuando es pequeño se puede enderezar el tronquito, pero que si lo dejamos crecer ya no hay quien lo cambie. O sea, que yo soy ya tronco grande.

Y claro, como voy a estar perdido por esos caminos, en mitad del campo, no voy a poder enviarles mis cosas, así que mejor seguimos en septiembre, cuando ya me haya centrado un poco. Ya les contaré cómo ha ido la cosa, que espero que bien, que en buena compaña voy, eso sin duda, que si no llegar a ser por eso anda que me hubieran enganchado a mí. Pero yendo con Soraya y Cayetano, que es como si fuera mi hermano, la cosa cambia, claro. Ya ves tú mi amigo, con la pierna de palo, las caminatas que se va a meter, pues ahí está el tío, y yo encima quejándome, lo que son las cosas. En fin, que ya les dejo, que espero que también se lo pasen ustedes muy bien y se tomen un descanso y se den un bañito o dos y hasta se coman unas buenas sardinas a mi salud, que es lo que toca. Que en septiembre estamos de vuelta y con más ganas que nunca, que no me he ido y ya estoy echando de menos a mi Córdoba bendita. Disfruten todo lo que puedan.