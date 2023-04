Esto no es normal, y quien me diga lo contrario se está engañando, esta temperatura no hay quien la soporte, y menos a estas alturas de año, que sin acabar ya nos han contado que es el abril más caluroso que se recuerda. Y tengamos en cuenta que hemos pasado algún abril con abrigo, que eso ha pasado tal cual. A los cordobeses nadie tiene que explicarnos lo que es pasar calor, que lo sabemos mejor que nadie, que somos licenciados y con matrículas de honor, que eso es así. Pero este calor de abril no lo habíamos conocido, o yo por lo menos no me acuerdo de una cosa tan agobiante y tan fuerte, que de miércoles a domingo ha caído, como se suele decir, la más grande y algo más.

Que el otro día batimos nuestro récord de temperatura en abril, y no es que lo diga yo, que eso salió en todos lados porque nunca habíamos estado a más de 35. Y eso que la temperatura la toman en el Aeropuerto, que si la tomaran en Fátima, lo mismo sale algún grado más. Que como dicen mis vecinos, yo no sé lo que vamos a dejar para verano, que vamos a llegar asaditos, y no me hace ninguna gracia pensarlo, lo tengo más que claro. Y con la falta que hace llover, pero llover de verdad, a cántaros, la necesitamos mucho el agua si no queremos pasarlo más. Por eso van a sacar a San Rafael en procesión, que hay que reconocer que en los peores momentos de esta ciudad bendita siempre nos ha ayudado y hasta de alguna gorda nos hemos librado, o eso cuentan. De seguir así, lo vamos a pasar regular, y es que encima miramos para arriba y no vemos ni una nube, pero ni una, todo más raso que otra cosa. De seguir así, y no por el calor, nuestro Córdoba va a acabar esta temporada en la zona regulera, que cada vez estamos más y más lejos de los puestos de arriba, que pocas veces he visto a un globo desinflarse tan rápidamente. Que estuvimos los primeros, los primeros, y unas pocas jornadas.

Y de seguir así, pero justamente al contrario, el que se va a salvar y bien salvado es el Futsal, que vaya los chavales cómo le han dado la vuelta a la tortilla, que vaya manera de saber cambiar y volver por el buen camino. Todavía la cosa no está hecha, pero va por el buen camino, y seguro que lo consiguen, y a respirar tranquilos, y a preparar la temporada que viene. Que seguro que José García Román otra vez da una lección de eso de tener buen tino, que es todo un maestro. En fin, que de seguir así nos vamos a quedar todos muy secos, y no me gustaría, que abrir el grifo y salga agua es un lujo que deberíamos valorar como se merece. Que no es, precisamente, cualquier cosa.