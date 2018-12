Otro al saco

Pues nada, otro año que se acaba, y ya van unos cuantos los que he visto pasar delante de mis narices. Y lo bueno es que yo creo que la mayoría los he disfrutado a base de bien, pero tela marinera, que para pasarlo bien yo no he puesto pegas en mi vida, a pesar de lo poco que tengo. Pero es que a ganas no hay quien me gane, tampoco a canas, es verdad, que jamás un tinte ha pasado por mi cabeza.

Lo pasamos de maravilla el día de Nochebuena, que echamos una peonada de las buenas, que desde que empezamos al mediodía nos dio tiempo a hacer de todo, pero de todo. Eso sí, antes de las ocho ya estaba en casa de mi hermana, y entero, enterito, que lo que hice aquel año que no quiero recordar no lo vuelvo a hacer, que eso me lo he prometido y a cabezón no hay quien me gane, que eso lo sabe todo el mundo que me conozca. Y eso que tener un despiste de vez en cuando tampoco es malo, me parece a mí, que no pasa nada, que todo el mundo tiene un resbalón, lo que importa es no estar todo el día cayéndote, eso nunca, por supuesto. Pues nos pusimos de migas hasta las manillas, como se suele decir, en el patio de nuestro amigo Enrique, en la calle Parras, que vaya casa bonita tiene el puñetero. Que él puso las migas, que le salieron de vicio, y los demás nos dedicamos a los alrededores, ya saben ustedes, que si unas sardinas, que si unos rabanitos, unas naranjas, morcilla y chorizo y todo lo demás, que me puse hasta arriba, que yo no sé como pude seguir comiendo por la noche. Pero una cosa.

Y ya estamos con el lío para este 31, que más o menos lo tenemos todo averiguado, que como otros años nos vamos al cocherón que tiene Manolo en la calle Montero, que aunque aquello es más frío que la casa de unos pingüinos, en un rato no nos damos cuenta, ya saben ustedes. Pero hemos decidido que nos vamos a juntar después de cenar, que así es menos estropicio y lo que sí hacemos es tomarnos juntos las uvas. Y después que venga lo que haga falta, que ya llegará lo que sea y seguro que es bueno. En fin, que otro año que sea va y que lo hago con ustedes, que ya van unos cuantos pero que no me canso. Yo les deseo que el 19 sea ese año que queremos, que nos vaya todo de lujo, sobre todo la salud, y que si encima es con dinerillo y trabajo, mejor que mejor. Y con amigos, eso siempre, que todo es más llevadero. Y nada, que nos vemos en una semana, estrenando el año, que esperemos sea de la mejor manera.