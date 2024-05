El domingo pasado todos los cordobesistas nos enfadamos mucho, mucho, y con toda la razón, porque peor no se puede jugar, hay que reconocerlo, pero pasados los días soy de los que piensa que esa derrota nos puede venir hasta bien. Y yo sé que muchos no estarán de acuerdo conmigo, claro, pero ahora lo explico.

Lo que quiero decir es que perder de esa manera, con tantos goles, con un rival que en la clasificación está tan lejos de nosotros, nos puede venir bien porque nos despierta. Que porque hayamos jugado bien unos partidos y estemos arriba no quiere decir nada, que cada partido es un mundo nuevo, y hay que salir a ganarlos todos, como si se tuviera cero puntos, y no sé si me estoy explicando, que yo creo que sí.

Que cuando juguemos la promoción no nos podemos permitir un partido así, que nos venimos con un tres a cero en contra y eso ya no hay quien lo levante, lo que yo les diga. Ojalá hayan aprendido la lección, que es lo único bueno que se puede sacar de lo que nos pasó el otro día en Granada, porque nada más hay que aprender.

Que fuimos a Granada para nada, que si por lo menos nos hubiéramos traído una caja de piononos, pues bueno, algo dulce, pero ni eso. La cosa es tomar nota y saber que para llegar hasta donde queremos tenemos que estar a cien, y con los cinco sentidos, y hasta con alguno más, desde el primer momento, que esa es la única manera de conseguir las cosas. Y hay que intentar quedar segundos, que eso es luego ventaja en los partidos de promoción, que lo sabemos todos, y eso todavía está en nuestra mano. Vamos a confiar.

Yo me esperaba tela de gente en los Patios, pero es que ha sido una auténtica barbaridad, pero una locura no antes vista, que yo no sé las colas, que parecía que regalaban algo dentro. Y claro que regalan, ver la cosa más bonita del mundo y que además solo se puede ver en Córdoba, y en ningún otro sitio. Eso es así.

No me extraña que los Patios llamen tanta la atención, porque solo se pueden ver aquí. Como se explican en la Guía de mi Día en ningún sitio, que este año se han salido del pellejo. Vaya cosa bien hecha. Y ya no voy a entrar en cuáles son los Patios más bonitos, que todos los son, pero los de mi barrio tienen un algo especial, como que son más auténticos, me parece a mí. En fin, que ya tenemos mayo muy enfilado, a reventar de gente, y a reventar también nosotros, y nuestros bolsillos, de tanta fiesta y de tantos buenos ratos que estamos pasando.

Las casetas ya están casi acabadas, que la Feria ya no está esperando, pero cada cosa a su tiempo, que tenemos que disfrutarlo todo, y en orden, sin saltarnos nada.