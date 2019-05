Todo lo que usted quiera saber de la Feria, que ya ha comenzado, lo encuentra usted en mi Día, que menudo suplemento ha hecho para el mes de Mayo cordobés, donde te viene todo explicado al dedillo, que si no sabes lo que hay cada día es porque no quieres, porque explicado viene explicado, pero bien. Por eso hay que darles la enhorabuena, que se lo han currado y a base de bien.

A mí, yo no sé a ustedes, llegar a la Feria me da un poquito de pena, no lo puedo evitar, porque aunque me lo paso de maravilla, que se me hace más corta de la cuenta, también sé que es la última fiesta de nuestro mayo bendito y que nos toca esperar otro año más. Pero que nos quiten lo bailado, y lo que aún nos queda por bailar, que vamos a tener una semana de lujo, y eso que vamos a tener más calor de la que ya tenemos, que eso ya es decir, y tela marinera. Pero bueno, nosotros estamos hechos a la Feria con calor, que ya hemos vivido unas cuentas, que cuando nos vienen nubladas o con lluvia protestamos, que sí, que saben ustedes que no exagero.

La verdad es que hay días que cuesta ir al mediodía, pero mucho, pero cuesta al principio, que cuando luego ya nos entonamos la cosa se pasa mejor y se te olvida hasta la temperatura, que eso lo sabemos todos. Yo quiero ir este año a las casetas nuevas, por verlas y ver la gente que las lleva, y para eso nada mejor que leer mi Día, que te pone bien clarito dónde están, así como las actuaciones de cada día, que hay unas pocas.

Eso sí, que la diversión no pueda con lo que debemos hacer, que aunque anoche nos acostáramos a las mil hoy tenemos que ir a votar, que nos toca elegir al alcalde o alcaldesa para los próximos cuatro años, que no es poca cosa, ni mucho menos. Y en eso tenemos que estar todos los cordobeses, que mientras más votemos más justo será lo que salga, que eso es así, y además a todos nos importan las cosas de nuestra Córdoba bendita, que para algo vivimos aquí.

Yo, por lo menos, no pienso faltar, que nunca he dejado de hacerlo y la verdad es que no entiendo a quien no lo hace. En fin, que lo que creo es que es compatible, que se puede ir a la Feria y dedicarle diez minutos a votar, y no se te altera ningún plan, por mucha prisa que lleves. Y luego, lo que salga, lo celebramos en la Feria, nos guste más o menos, porque habrá sido la decisión de todos los cordobeses y eso siempre es digno de celebrar. Yo, por lo menos, así lo veo. Y a rematar este mes como se merece, que todavía nos quedan unos buenos ratos que pasar.