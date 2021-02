Un regreso innecesario

Estuvieron juntos cuatro años y lo suyo terminó cuando Julián Muñoz entró en la cárcel. Y hoy, en plena guerra abierta en el clan Pantoja, el que fuera alcalde de Marbella ha reaparecido en una entrevista para la revista Diez Minutos, donde se muestra implacable con la cantante, dejando claro su posicionamiento al lado de Kiko Rivera. Muñoz, mucho mejor de salud y con ganas de meter baza, habla de dinero, de su historia de amor y del papel de madre de la tonadillera a la que no deja precisamente en buen lugar. "Todo lo que está haciendo lo tiene pensado", sostiene. "Debería haberlo cortado si de verdad se sentía su madre", afirma asegurando además que, a su parecer, Kiko no lo ha hecho tampoco bien.

Durante los comienzos de su relación era él quien lo pagaba todo, afirma, y llegó a convertirse en el mánager de la intérprete de Marinero de luces. "Yo saqué su contrato con Sony", dice y, por si fuera poca su desfachatez, se pregunta además dónde está el dinero de la venta de la concesión del restaurante de Cantora por la que se pagó 240.000 euros, de la discoteca -600.000 euros-, así como de la venta de La Pera y Guadalpín. El ex edil admite que él no sabía dónde guardaba su novia de aquel entonces su dinero ya que, hasta que volvió a cantar, vivían de lo que él aportaba. "El suyo lo guardaría y será de lo que vive ahora".

El papel de madre de Isabel Pantoja ha sido algo de lo que se ha hablado mucho, siendo sus hijos los primeros en ponerlo sobre la mesa. Isa ya contó en su momento su sobreprotección, y Kiko ha puesto todo patas arriba al contar que todo lo que ha vivido con ella ha sido una mentira, además de haber explicado que nunca fue a verle al internado ni le llevó al colegio. Julián ha querido apostillar lo que él vivió, y le da donde más le puede doler: "Dulce era una buena madre. Ella no se ocupaba". Aunque cuenta que el primer año de relación sí vivieron como una familia los dos e Isa. "Mala madre no fue, pero sí quizás demasiado artista, ejercía más de diva que de madre".

Y es así, como una diva, como según Julián Muñoz le gustaría haber vivido a Pantoja. "Su sueño era no cantar, seguir siendo una diosa y vivir en el campo". Estuvieron juntos cuatro años, aunque su amor solo duró uno. Luego, según él, fue una relación comercial. Su historia de amor, una vez rota y con el paso del tiempo, le ha hecho arrepentirse mucho "de haber dejado a Mayte y a mis hijas". Eso sí, al salir de la cárcel señala que estuvo intentando volver con ella. "Yo no tenía un duro y no le interesaría", cuenta.

Un regreso tan polémico como innecesario que lo único que revela es la bajada a los infiernos completa de Isabel Pantoja. Su imagen pública ya es irrecuperable.