Espero que muchos no crean que salir por la puerta grande en la Cata del Vino, que este año se celebra en el Coso de Los Califas, consista en beber y probar más vinos que nadie, que no, que eso es para los toreros cuando cortan las orejas. Aunque yo sé más de uno que, por lo menos, va a querer dar la vuelta al ruedo.

El otro día nos pasamos Soraya, Cayetano y yo por la Cata y la verdad es que está muy bien el sitio, es muy cómodo, pero también es verdad que se ha quedado pequeño a la primera. Porque ir a la Cata no es como ir a una exposición de pintura, que la ves en un rato y te vas, no, a la Cata se va para estar un buen rato, pero un rato largo, y por eso como no llegues con tiempo no entras, porque sencillamente no hay sitio. Eso es así, tal cual lo estoy contando, y quien haya ido seguro que me está dando la razón, porque no estoy exagerando en nada, pero nada. Pero bueno, que si hay colas y si hay mucha gente es porque nos gusta, y tanto que nos gusta.

Y es que mayo, nuestro mayo, que es el mejor mes en la mejor ciudad del mundo, lo tenemos ya, a la vuelta de la esquina, y tenemos muchas ganas de todo, ahora que ya todo es más normal y empezamos a vivir las cosas como antes de que nos llegara el bicho. No sé la de gente que saludamos en la Cata, que parecíamos el 7, que nos parábamos cada dos metros, y es que eso es de lo que más me gusta de estas cosas, que es como en la bulla de la Feria, que te encuentras con esos amigos, que lo son de verdad, y que no ves tanto como te gustaría, y de abrazar amigos uno nunca se cansa, pero nunca.

Ya tenemos nuevo entrenador y como que la cosa sigue más o menos parecida, un puntito y a huir, muy poco, que a lo mejor ya tenemos que pensar en la siguiente temporada y pensar las cosas bien, porque esta se nos ha complicado de aquella manera. Mucho tendría que cambiar la cosa para que fuera a mejor, me parece a mí, y por eso yo creo que es bueno el pensar en salvar bien lo que nos queda y pensar en lo que viene.

En fin, que esto empieza a coger mucho color, pero que no siga cogiendo más calor, que si sube mucho el termómetro las cosas no se disfrutan tanto y esto está subiendo. Esperemos que se pare. Digo yo.