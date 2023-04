Como cada año, cuando se acerca la Cuaresma, se vuelve a suscitar la misma controversia entre juventud y veteranía en nuestras hermandades y cofradías. Los primeros se quejan de ser utilizados de mano de obra barata, de la falta de confianza para acceder a cargos de responsabilidad y de la escasa valoración que se les tiene a la hora de tomar decisiones. Los segundos, por su parte, de la pérdida de las costumbres arraigadas durante años, de la falta de valoración de los hermanos con decenios de antigüedad en la hermandad y de la soberbia de los jóvenes. En honor a la verdad, los dos llevan parte de razón, pero ambos se equivocan en el planteamiento. La juventud es muy necesaria en nuestras cofradías porque con su vitalidad y su vámonos de frente consiguen impulsar a la hermandad hasta límites insospechados, pero igual de necesaria es la veteranía que, con su andar seguro y reposado, hace que la hermandad mantenga su idiosincrasia y su estilo. El futuro de nuestras hermandades pasa por que exista una perfecta sincronía entre veteranía y juventud; los unos deben confiar y acompañar a las nuevas generaciones para otorgarles el relevo que un día recogieron ellos y que ahora toca ir cediendo, valorando las nuevas formas de hacer las cosas, adaptadas al mundo actual en el que vivimos, las ideas innovadoras y la vitalidad propias de su edad. Los otros deben acoger ese relevo con cariño y respeto, teniendo en cuenta la formación y recursos de los que se disponían para poder llevar a cabo los trabajos en las diferentes áreas de la hermandad, así como la experiencia y el conocimiento, fruto de los años vividos. La hermandad que no lleve a buen término esta connivencia entre juventud y veteranía estará herida de muerte, ya que producirá en su seno una lucha intergeneracional que puede desembocar en que, o bien, los veteranos asuman el control y no tengan ni la energía ni los conocimientos necesarios para desenvolverse de manera satisfactoria en el mundo moderno que nos ha tocado vivir, o bien, que los jóvenes lo asuman, perdiendo el referente de la tradición y el sentido verdadero del "por qué" de las cosas, llegando a olvidar su propia historia. Por todo esto es fundamental que la hermandad sea UNA y que jóvenes y veteranos puedan ir de la mano para hacer cada día más grande a su cofradía porque no son contrarios, sino complementarios. Y es que como decía José Saramago Ni la juventud sabe lo que sucede, ni la vejez puede lo que sabe.