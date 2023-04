Pues al final pasó lo que tenía que pasar, porque en esto del fútbol siempre pasa lo mismo, o prácticamente lo mismo, y es que como se suele decir es más fácil echar a uno que echar a 22. Y ese uno, siempre, es el entrenador, que hasta el que mejor lo haga ya sabe que tiene que tener siempre la maleta preparada.

Germán Crespo ya es historia, y solo podemos felicitarlo y darle las gracias, porque la verdad es que si uno mira todos sus números, desde el principio hasta el final, hay que reconocer que son muy buenos. Y si no tuviéramos en cuenta los tres últimos meses, hasta estaríamos hablando de otra cosa. Pero, claro, es que si no hubiera pasado lo que ha pasado en los últimos tres meses nadie pondría en duda al entrenador, y muchos seguirían con la germaneta como bandera.

Pero es que el fútbol no tiene memoria, pero nada, que un día te pueden aplaudir, y al día siguiente pitarte, y tal cual, que eso lo hemos visto todos. Lo único cierto es que con Germán Crespo hemos ganado un título, que para siempre estará en las vitrinas del Arcángel, y eso siempre estará ahí, y por eso siempre se le recordará.

Pero con el cese de Crespo me ha venido a la cabeza lo que siempre he pensado, y que cada día tengo más claro. Yo soy del Córdoba, del Córdoba, y nada más, pero no de ningún entrenador o jugador, que siempre están y estarán de paso. Por eso, cuando veo a más de uno que han pasado del blanco al negro en dos meses, de tener al entrenador en la boca a querer fusilarlo, como que no lo he terminado de entender, la verdad. Que vengan los mejores y den por el Córdoba hasta la última gota de sudor, eso es lo que quiero, pero que ninguno de ellos estará por encima de equipo, nunca. El que sí ha reaccionado como un grande, como lo que es, es el Córdoba Futsal, que ya ha salido del descenso y poquito a poco ya está mirando hacia arriba. Y que bien ha sabido estar su presidente, García Román, el vecino de Santa Marina, que ha aguantado y le está saliendo muy bien la jugada.

En fin, que uno para arriba y otro para abajo, aunque esperemos que pronto los dos para arriba y a darnos alegrías, que es de lo que se trata. Y hacia nosotros viene un mes que es todo alegría, de principio a fin, aunque esperemos que cambie un poco la temperatura, que esto se está acelerando más de la cuenta y como que no es muy agradable. Y es que como tanto solemos decirnos, ¿qué vamos a dejar para agosto?